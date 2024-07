Klamka zapadła. Real ogłosił światu, co dalej z Modriciem

Luka Modrić jechał na Euro 2024 jako piłkarz Realu Madryt. Ale nie było pewne, czy zakończy turniej jako gracz tego klubu, gdyż jego kontrakt wygasał z końcem czerwca. Reprezentacja Chorwacji szybko odpadła z rywalizacji, a pomocnik udał się na wakacje. Po nich zapadła ważna decyzja dotyczącą jego przyszłości.

Luka Modrić i Real Madryt podjęli decyzję ws. przyszłości

Doniesienia sprzed kilku tygodni sugerowały, że 38-latek przedłuży kontrakt z Realem, godząc się przy tym na znaczącą obniżkę pensji (nawet o połowę). Zapewne musiał też przystać na to, że jego pozycja w drużynie nie będzie tak mocna jak w przeszłości - nie tak dawno Carlo Ancelotti mówił, że Chorwat "nigdy nie zaakceptuje roli rezerwowego".

Modrić wziął to wszystko pod uwagę i ostatecznie zdecydował się przedłużyć kontrakt z Realem, o czym oficjalnie poinformowano w środę. W obecności Florentino Pereza piłkarz podpisał umowę ważną do końca czerwca przyszłego roku.

Luka Modrić na dłużej w Realu Madryt. "Stał się legendą"

W komunikacie klubu przypomniano, że Modrić pojawił się w stolicy Hiszpanii w 2012 r. i "przez dwanaście sezonów stał się legendą Realu Madryt oraz światowego futbolu". W tym czasie zdobył aż 26 trofeów, co czyni go najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii klubu. Na jego dorobek składają się: cztery mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Króla, pięć Superpucharów Hiszpanii, sześć triumfów w Lidze Mistrzów, cztery w Superpucharze Europy oraz pięć w Klubowych Mistrzostwach Świata. Z reprezentacją Chorwacji zdobył srebro na mundialu w 2018 r. i brąz na mundialu w 2022 r.

Do tego Chorwat dołożył wiele wyróżnień indywidualnych. Najważniejszym jest Złota Piłka z 2018 r., w tym samym roku zdobył nagrody dla Piłkarza Roku FIFA oraz Piłkarza Roku UEFA. Ponadto sześciokrotnie wybrano go do jedenastki roku FIFPro (Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych), dwukrotnie był najlepszym pomocnikiem Ligi Mistrzów, a raz zdobył Złotą Piłkę oraz Srebrną Piłkę na Klubowych Mistrzostwach Świata. Ponadto zdobył Złotą Piłkę na mistrzostwach świata 2018 i Brązową Piłkę na mistrzostwach świata 2022.

Luka Modrić rozegrał dla Realu Madryt 534 mecze, w których strzelił 39 goli i zanotował 86 asyst. W reprezentacji Chorwacji zaliczył 178 występów, pod tym względem jest jej rekordzistą wszech czasów.