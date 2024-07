Lukas Podolski dla Górnika Zabrze jest człowiekiem instytucją. Do klubu dołączył trzy lata temu z tureckiego Antalyasporu i od początku było wiadome, że stanie się ważną postacią. Szybko otrzymał opaskę kapitańską, a od niedawna pełni funkcję ambasadora klubu i doradcy społecznego nowego zarządu. To dzięki niemu do klubu dołączył znakomicie spisujący się wiosną Lawrence Ennali, a pod koniec czerwca Czech - Lukas Ambros. Pytanie tylko, jak długo były mistrz świata z 2014 r. będzie pomagał Górnikowi.

Podolski pytany o koniec kariery. Zabrzmiało niepokojąco. "Zamierzam przestać grać..."

Kibice z niepokojem śledzą doniesienia związane z kapitanem Górnika, który w czerwcu skończył 39 lat. Piłkarz angażuje się w wiele projektów. Jednym z nich jest Baller League - rozgrywki piłkarskie, które stworzył wraz z Matsem Hummelsem, przypominające hiszpańską King's League Gerarda Pique. Biorą w nich udział drużyny złożone m.in. z byłych sportowców czy znanych osób z branży rozrywkowej. Pierwszą edycję wygrała drużyna Podolskiego Streets United. Ostatnio odbył się draft do kolejnej.

Przy tej okazji Podolski miał szansę wypowiedzieć się w niemieckich mediach. Został zapytany m.in. o ewentualny koniec kariery. - Obecna sytuacja jest taka, że zamierzam przestać grać po sezonie. Jeśli jednak zobaczę, że nadal mam na to ochotę, to będę kontynuował przygodę z futbolem. Zawsze mówiłem, że będę patrzył na rozwój sytuacji i wtedy ja sam zdecyduję, co dalej - wyznał, cytowany przez Sky Sports.

Lukas Podolski o przyszłości w Górniku. "Jestem dumny"

Umowa Podolskiego obowiązuje do końca czerwca 2025 r. Zawsze jednak może zostać przedłużona. - Powoli zbliżam się do 40. roku życia. Dla mnie to, że mogę codziennie trenować a w weekendy grać i walczyć o trzy punkty, jest wartością dodaną. Jestem dumny, że mogę to robić w takim wieku - dodał.

Lukas Podolski w poprzednim sezonie wystąpił w barwach Górnika 27 razy, strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty. Ostatecznie drużyna zajęła piąte miejsce w tabeli ekstraklasy. Kolejny sezon rozpocznie już w tę niedzielę 21 lipca meczem z Lechem Poznań. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.