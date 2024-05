Zgodził się! Modrić podpisze ostatni kontrakt w karierze. Zarobi aż 50 procent mniej

We wrześniu Luka Modrić skończy 39 lat, ale wszystko wskazuje na to, że nadal będzie występować w Realu Madryt. Legendarny chorwacki pomocnik negocjuje nową umowę z klubem, którego barw broni od 2012 roku. W Valdebebas miało dojść do trzygodzinnego spotkania pomiędzy stronami. Hiszpańskie media przekazują w tej sprawie sensacyjne informacje.

