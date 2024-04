Los gwiazdora Realu przesądzony. Jasny sygnał. Ancelotti powtórzył to dwa razy

Luka Modrić w Realu Madryt gra już od niemal 12 lat. W tym czasie sięgnął z tym klubem po aż 23 trofea. Pięć razy wygrywał Ligę Mistrzów, trzy razy mistrzostwo Hiszpanii, a sam w 2018 r. otrzymał Złotą Piłkę. Od dłuższego czasu w hiszpańskich mediach głośno mówi się, że kończący się sezon będzie dla Modricia ostatnim w barwach Realu. Chorwat nie złożył jednak żadnej oficjalnej deklaracji, więc kibice nadal mogli mieć nadzieję, że w sprawie nastąpi jakiś zwrot. Marzenia rozwiał jednak Carlo Ancelotti. Jego słowa można interpretować tylko w jeden sposób.

Ancelotti pytany o Modricia. To kończy dyskusję. "Nigdy nie zaakceptuje"

Doświadczony pomocnik w tym sezonie nie odgrywa już tak istotnej roli, jak w poprzednich latach. Rzadko kiedy zdarza mu się rozegrać spotkanie od początku do końca. Do teraz we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie uzbierał łącznie 1 770 minut w 37 meczach, w których grał. Na murawie przebywał zatem tylko przez nieco ponad połowę możliwego czasu.

Nie inaczej byłoby w kolejnym sezonie, gdyby zdecydował się przedłużyć kontrakt. We wrześniu Chorwat skończy 39 lat i choć wciąż prezentuje wysokie umiejętności, musi ustępować miejsca młodszym. Na konferencji prasowej przed meczem z FC Barceloną trener Realu Carlo Ancelotti powiedział wprost, że taka pozycja w hierarchii zespołu Modriciowi po prostu nie odpowiada. A nawet więcej - powtórzył to dwukrotnie. - Luka nigdy nie zaakceptuje roli rezerwowego. Nie przestaje pracować, zawsze daje z siebie wszystko, nadal pokazuje tę samą jakość co dziesięć lat temu. Podchodzi do treningów z tym samym pragnieniem i takim samym entuzjazmem, że nigdy nie zaakceptuje bycia rezerowym - stwierdził, cytowany przez "AS".

W lutym magazyn "The Athletic" ujawnił, że Ancelotti proponował Modriciowi, aby ten po sezonie dołączył do jego sztabu szkoleniowego. Piłkarz się na to nie zgodził, ponieważ chce kontynuować karierę. Wciąż jednak nie wiadomo, do jakiego klubu miałby ewentualnie trafić. Wcześniej odrzucał już wielomilionowe oferty z Arabii Saudyjskiej.

Mecz Real Madryt - FC Barcelona odbędzie się już w niedzielę 21 kwietnia na Santiago Bernabeu. Początek o godz. 21:00.