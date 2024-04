Niebywałe, czego żąda Bayern od Barcelony. To zatrzęsie europejską piłką

FC Barcelona ma bardzo ograniczone pole manewru na rynku transferowym, a to ze względu na problemy finansowe i ograniczenia związane z zasadami Finansowego Fair Play. Przez to zanim kogokolwiek sprowadzi, zapewne będzie musiała kogoś sprzedać. Albo zdecydować się na inne ruchy.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka osobowość, problemy w szatni. Ojrzyński ujawnił dwa nazwiska

FC Barcelona chce gwiazdę Bayernu Monachium. Może dokonać zaskakującego ruchu

Od pewnego czasu spekuluje się, że do stolicy Katalonii mógłby trafić Joshua Kimmich. Ten jest kluczową postacią Bayernu Monachium, w którym gra od niemal dekady (spotkał się tam z Robertem Lewandowskim), lecz jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2025 r. i możliwe, że najbliższe lato będzie ostatnią okazją, aby sprzedać go za duże pieniądze. Wiele mówiło się też o nieporozumieniach między piłkarzem a Thomasem Tuchelem, tyle że trener po zakończeniu sezonu opuści bawarski klub. Co nie oznacza, że reprezentant Niemiec na pewno w nim zostanie.

Aby transfer Kimmicha do Barcelony doszedł do skutku, być może trzeba będzie spełnić pewien warunek. Zdaniem portalu Que.es, powołującego się na źródła zbliżone do negocjacji, prezes Joan Laporta musiałby "zaakceptować bolesny stan" i podjąć "trudną decyzję", mianowicie zrezygnować z Pedriego, jednego z liderów zespołu. On miałby powędrować do Monachium.

Joshua Kimmich i Pedri zamienią się klubami? "Niezbędny warunek"

"Bayern, ceniąc niepodważalną jakość Kimmicha na boisku, postawił ten warunek jako niezbędny do sfinalizowania transferu. Pedri zabłysnął wyjątkowymi umiejętnościami i ugruntował swoją pozycję jako kluczowy gracz Barcelony i może być zawodnikiem, który przechyli szalę na korzyść Bawarczyków. Ta wymiana może wywołać poruszenie w piłkarskim świecie. Obaj gracze są uważani za filary swoich drużyn i taki ruch miałby znaczący wpływ na krajobraz europejskiej piłki" - czytamy.

Que.es przypomina, że ze względu na trudną sytuację finansową klubu pojawiają się liczne doniesienia o sprzedaży kilku zawodników. "Wśród nich są Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Alejandro Balde, Raphinha i Ronald Araujo. Jednak to Pedri przyciąga najwięcej nagłówków gazet" - zauważono, przypominając, że niepewna przyszłość 21-latka w Barcelonie to również efekt licznych kontuzji, które hamują rozwój jego kariery.

Pedri jest piłkarzem FC Barcelony od 2019 r. W 133 meczach w jej barwach strzelił 18 goli i zaliczył 12 asyst.