Kulesza ogłasza ws. Lewandowskiego i Probierza. W głowie się nie mieści

Po przegranym meczu z Finlandią (1:2) Michał Probierz stracił jakichkolwiek zwolenników. Obecne nastroje wokół reprezentacji Polski są podobne do tych, które panowały po przegranej z Mołdawią za Fernando Santosa - a pewnie nawet gorsze, bo selekcjoner wywołał kryzys, który skończył się rezygnacją Roberta Lewandowskiego z gry w kadrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o Lewandowskim: Robert nie musisz się już chwalić, nie rób tego!

Kulesza udzielił dużego wywiadu. Co dalej z Probierzem i Lewandowskim?

Wydawało się, że Michał Probierz nie wyjdzie z tego cało. Wpis Cezarego Kuleszy po meczu z Finlandią tylko dodatkowo wskazywał na to, że selekcjoner wkrótce straci pracę. Tylko że dzisiaj... najpierw pojawiły się informacje, że Probierz jednak zachowa pracę, a później prezes PZPN tłumaczył, że może jednak niekoniecznie, ale nie straci jej błyskawicznie.

Cezary Kulesza udzielił długiego wywiadu Przeglądowi Sportowemu Onet, w którym zdradza swoje najbliższe plany.

- Na ten moment nie zapadła żadna decyzja dotycząca przyszłości selekcjonera. Spotkałem się z trenerem, porozmawiałem na tematy, które mnie nurtowały, wysłuchałem jego racji. Teraz będę chciał wysłuchać Roberta Lewandowskiego i to wszystko przeanalizować - zaznaczył na samym początku rozmowy.

W takim razie kiedy można spodziewać się jakichś decyzji? Okazuje się, że prezes PZPN się cieszy, bo ma dużo czasu. - Mamy trochę czasu. Chcę podjąć najlepszą decyzję. Zastanowić się, skonsultować. Mecze są dopiero we wrześniu, więc jakiś bufor czasowy też posiadamy, ale oczywiście nie zamierzam tego zbyt długo przeciągać - powiedział.

- Każdy trener ma żar w oczach. Każdy trener chce, żeby było dobrze. Rozumiem nastawienie społeczeństwa, żeby dzisiaj wyrzucić trenera i po tygodniu zatrudnić innego. Ten drugi jedzie na Litwę czy Maltę, remisuje albo przegrywa i co wtedy? Hejt, zwolnić selekcjonera! Tak by było. Mogę się z panem założyć o wszystkie pieniądze - w ten sposób Kulesza tłumaczy brak szybkiej decyzji ws. przyszłości selekcjonera.

- Możemy wyjść z tej grupy nawet na pierwszym miejscu. Ja wiem, że teraz wszyscy są w emocjach. Rozumiem to, ale ja chcę teraz wprowadzić spokój i rozsądek, którego ta reprezentacja obecnie potrzebuje najbardziej - dodaje.

Na razie więc wszystko wskazuje na to, że polska piłka będzie trwać w paraliżu. Po reakcji otoczenia Roberta Lewandowskiego trudno wyobrazić sobie, żeby chciał on wrócić do kadry, gdy selekcjonerem jest Michał Probierz - nawet gdy w rolę mediatora wcieli się Cezary Kulesza. Wygląda to tak, jakby prezes PZPN odwlekał decyzję, którą i tak będzie musiał w końcu podjąć.