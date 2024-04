17 kwietnia zakreślamy w kalendarzach na czerwono. Ta statystyka mówi wszystko

To było spotkanie dwóch ostatnich zwycięzców Ligi Mistrzów - godne ich ostatnich sukcesów, trzymające w napięciu od początku do końca, niepozwalające mrugać oczami, pełne zwrotów akcji, kipiące jakością i zaskakujące prostymi błędami. Real Madryt i Manchester City wpadają na siebie co roku - ostatnio dwukrotnie w półfinałach, teraz już fazę wcześniej - i gwarantują wspaniałe widowisko. A kto wygrywa, nabiera rozpędu i kilka tygodni później zdobywa najcenniejsze trofeum. Mecz na Santiago Bernabeu w Madrycie przypomniał też o jednej z najpiękniejszej cech wielkich mistrzów: niezałamywaniu rąk.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener w Legii? Padło nieoczywiste nazwisko

Spektakl w Madrycie. Piłkarze Realu i Manchesteru City oszukali algorytmy

Żaden zespół nie stracił wiary w siebie. Straty najpierw odrobił Real Madryt, później Manchester City. Już po 108 sekundach City było na prowadzeniu, bo Bernardo Silva zauważył źle ustawionego Andrija Łunina i momentalnie wytknął mu błąd, uderzając piłkę tuż obok muru. Inteligentnie, sprytnie, wręcz zuchwale. Zapachniało kontynuacją meczu sprzed roku, który piłkarze City wygrali aż 4:0 i tak olśnili Pepa Guardiolę, że jeszcze kilkanaście minut po ostatnim gwizdku krążył po szatni jak nakręcony, klaskał najgłośniej ze wszystkich, powtarzał im, że są niesamowici i autentycznie zachwycał się, jak pięknie brzmi "finał Ligi Mistrzów", co można zobaczyć w dokumencie "Razem: Walka o potrójną koronę" na Netflixie.

Ale tym razem Real otrząsnął się już po dziesięciu minutach i błyskawicznie - w 113 sekund - strzelił dwa gole. Przy obu pomógł rykoszet, który zmylił bramkarza i przypomniał, jakie detale mogą przesądzać o zwycięstwie, gdy trafiają na siebie dwa ocierające się o perfekcję zespoły. Wówczas to City leżało na deskach i mogło poczuć się jak dwa lata wcześniej, gdy Rodrygo wbił im dwa gole w 89 sekund, doprowadzając w samej końcówce meczu do dogrywki, którą później Real wygrał, dzięki bramce Karima Benzemy. I o ile dotąd oglądaliśmy mecz pełen doskonałych akcji - niezwykle szybko rozgrywanych przez Real i znacznie bardziej cierpliwie budowanych przez City - podczas których cmokać można było nad każdym idealnym przyjęciem piłki czy nieoczekiwanym podaniem w punkt, o tyle same gole do tego spektaklu nie pasowały: tu przedszkolny błąd bramkarza, tam pechowy rykoszet.

Ale po przerwie zgadzało się już wszystko: dwa piękne gole w ledwie pięć minut strzelili Phil Foden i Josko Gvardiol, a po chwili - równie cudownym strzałem - odpowiedział Fede Valverde. Wszystko o jakości tych uderzeń powiedziała statystyka bramek oczekiwanych (xG). Według niej Real wypracował w tym meczu 0,70 okazji do strzelenia gola, a City - 0,88. Statystycznie - nieco ponad półtora gola. W praktyce - sześć. W żadnym ze 114 meczów Ligi Mistrzów, które rozegrano w tym sezonie, różnica nie była tak duża. Ale to nie czas, by rozpoczynać krucjatę "xG". To moment, by pokłonić się piłkarzom Realu i City. "Liczba goli oczekiwanych" powstaje bowiem po analizie tysięcy strzałów z danej pozycji. I tam, gdzie przeciętni zawodnicy nie są nawet blisko zdobycia bramki, ci od Guardioli i Ancelottiego trafiają perfekcyjnie.

Pep Guardiola zaskakuje."Kilka lat temu przegralibyśmy 1:4 lub 1:5"

To była uczta dla kibiców, ale mecz daleki od idealnego dla samych trenerów. Zwłaszcza dla Guardioli, który uwielbia, gdy jego zespół kontroluje wszystko, co dzieje się na boisku, tymczasem Real co chwilę zrywał się ze smyczy i trudno było za nim nadążyć. Siła fizyczna Fede Valverde, Viniciusa Jr, Juda Bellinghama, Eduardo Camavingi czy Ferlanda Mendy’ego jest imponująca. Gdy ruszają do kontrataku, rwie się pod nimi trawa i wówczas nawet taktyczna siatka Guardioli okazuje się mieć luki. Dziennikarze, którzy znają jego obsesję na punkcie kontroli, zapytali zresztą na pomeczowej konferencji, czy jego zespół powinien być w tym aspekcie lepszy. - To jest Real, to jest Bernabeu, przyjacielu –-odpowiedział tonem pełnym podziwu i pasji. Chwalił swój zespół za to, że w trudnych momentach, gdy Real ewidentnie nabierał rozpędu, pozostawał "stabilny emocjonalnie". Zaskoczył stwierdzeniem, że jeszcze kilka lat temu, gdy zaczynał pracę w Manchesterze City, jego piłkarze takie spotkanie przegraliby 1:4 lub 1:5, bo nie byli przyzwyczajeni do gry pod tak silną presją.

Najłatwiej po takim meczu zachwycić się Fodenem i Valverde, którzy strzelili piękne gole. Ale gdzie w tym wszystkim były największe gwiazdy - Jude Bellingham i Erling Haaland? Pierwszemu grę uprzykrzał John Stones, drugiego zneutralizował Antonio Ruediger - zresztą, kolejny raz, bo było to ich trzecie spotkanie i w żadnym Norweg nie strzelił gola. Za tydzień, najpewniej z Kevinem De Bruyne u boku, który w Madrycie nie zagrał przez problemy żołądkowe, powinno być mu łatwiej.

I to właśnie jest najpiękniejsze, że City i Real spotkają się jeszcze raz. 17 kwietnia zakreślamy w kalendarzach na czerwono.