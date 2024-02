Hiszpanie nie mają wątpliwości. Lewandowski "połknął" wielkie gwiazdy

Robert Lewandowski uratował Barcelonę i chyba na dobre wrócił do strzeleckiej dyspozycji. Polak w tym sezonie często bywał krytykowany, ale w ostatnich trzech ligowych meczach z rzędu trafiał do siatki. Jego drugie trafienie w Vigo było 50. golem, jakiego zdobył dla aktualnych wciąż mistrzów Hiszpanii. - Gratulacje dla niego, to jeden z liderów zespołu. Wziął na siebie odpowiedzialność, pokazał osobowość przy wykonywaniu rzutu karnego. Jestem bardzo szczęśliwy - mówił trener Barcelony Xavi.

Statystyki mówią prawdę. Robert Lewandowski lepszy od legend

Do zdobycia 50 goli w barwach Barcelony Lewandowski potrzebował 79 meczów. To, jak pisze oficjalna strona klubu, "rekordowe tempo". Co prawda Polak nie jest najszybszym strzelcem tylu bramek dla "Dumy Katalonii", ale w pokonanym polu pozostawił między innymi Ronaldinho i Lionela Messiego.

O krok dalej poszli hiszpańscy dziennikarze. Dziennik "Mundo Deportivo" sprawdził, jak wygląda historyczna średnia goli zdobywanych na mecz. Polak dzięki trafieniom przeciwko Celcie może się pochwalić wskaźnikiem 0,63 bramki na spotkanie. To wynik lepszy od Romario, Rivaldo, Davida Villi, Thierry'ego Henry'ego, Quiniego, czy Linekera.

Polak niemal dorównuje wynikowi Samuela Eto'o. Kameruńczyk ma średnią 0,65 trafienia na mecz. Kataloński dziennik zauważa jednak, że grał on w "zenicie swojej kariery, pomiędzy 23. a 28. rokiem życia". - Polak ma teraz siedem lat więcej - dodają.

Z piłkarzami grających w najnowszej erze (ostatnie trzy dekady) ustępuje także Ronaldo Nazario, Lionelowi Messiemu i Luisowi Suarezowi. Skrupulatne statystyki, prezentowane poniżej, zostały opracowane przez dziennikarzy "Mundo Deportivo"

Średnia goli na mecz dla Barcelony:

Paulinio Alcantara - 1,08 gola na mecz (143 w 132 meczach)

Ronaldo - 0,96 (47 w 49)

Mariano Martin - 0,88 (128 w 144)

Angel Arocha - 0,88 (127 w 144)

Lionel Messi - 0,86 (672 w 778)

Josep Samitier - 0,79 (184 w 232)

Ladislao Kubala - 0,76 (194 w 256)

Hans Krankl - 0,74 (45 w 61)

Josep Escola - 0,71 (167 w 234)

Luis Suarez (Urugwaj) - 0,70 (197 w 283)

Evaristo - 0,70 (105 w 151)

Cesar Rodriguez - 0,66 (232 w 351)

Diego Maradona - 0,66 (38 w 58)

Samuel Eto'o - 0,65 (130 w 199)

Eulogio Martinez - 0,65 (105 w 162)

Sandor Kocsis - 0,65 (82 w 162)

Robert Lewandowski - 0,63 (50 w 79)

Re - 0,60 (68 w 114)

Romario - 0,60 (39 w 65)

Ramon - 0,58 (78 w 134)

Neymar - 0,56 (105 w 186)

Rivaldo - 0,55 (130 w 235)

Zoltan Czibor - 0,55 (32 w 58)

Quini - 0,52 (74 w 140)

Patrick Kluivert - 0,48 (122 w 256)

Jose Antonio Zaldua - 0,48 (104 w 215)

Christo Stoiczkow - 0,47 (119 w 255)

Ronaldinho 0,45 (94 w 207)

Luis Suarez (Hiszpania) - 0,45 (80 w 176)

Javier Saviola - 0,42 (72 w 172)

Steve Archibald - 0,41 (32 w 78)

David Villa - 0,40 (48 w 119)

Thierry Henry - 0,40 (49 w 121)

Estanislao Basora - 0,39 (117 w 302)

Julio Salinas - 0,39 (85 w 216)

Gary Lineker - 0,37 (52 w 139)

Luis Enrique - 0,36 (109 w 300)

Ramon Villaverde - 0,36 (81 w 224)

Henrik Larsson - 0,35 (22 w 62)

Johan Cruyff - 0,33 (60 w 180)

Antoine Griezmann - 0,33 (34 w 102)

Pedro - 0,31 (99 w 321)

Carles Rexach - 0,27 (123 w 449)

Hugo Sotil - 0,27 (19 w 70)

Juan Manuel Asensi - 0,26 (103 w 398)

Michael Laudrup - 0,26 (59 w 229)

Dziennik zaznacza, że środowy mecz z Napoli w Lidze Mistrzów będzie dla Lewandowskiego i Barcelony kolejnym testem. Polak wciąż walczy o koronę króla strzelców La Liga. Do pierwszego Jude'a Bellinghama traci cztery gole.