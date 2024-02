Ogłosili prawdziwą bombę! Mbappe podpisał kontrakt

Kilka dni temu Paris Saint-Germain oficjalnie potwierdziło informacje dziennikarzy, że Kylian Mbappe opuści klub z końcem czerwca wraz z wygaśnięciem kontraktu. "Klub potwierdza, że Mbappe poinformował o swojej decyzji o opuszczeniu PSG po zakończeniu sezonu 2024. Warunki odejścia nie zostały jeszcze w pełni uzgodnione" - napisano. Od razu zaczęto spekulować nt. przyszłości wielkiej gwiazdy futbolu, choć kierunek był znany w zasadzie od bardzo dawna.

REKLAMA

Zobacz wideo Dograliśmy w studiu walkę o pas KSW. Uścisk ręki prezesa

"Marca" ogłasza. Mbappe w Realu!

Mowa o Realu Madryt, który zakusy pod Kyliana Mbappe robił co roku podczas letniego okna transferowego. Wygląda na to, że Florentino Perez w końcu dopiął swego, gdyż w poniedziałek rano "Marca" poinformowała, że francuski piłkarz podpisał już kontrakt z Realem Madryt. Będzie on obowiązywał od 1 lipca, po wygaśnięciu umowy Francuza z Paris Saint Germain.

"W ten sposób po 133 dniach oficjalnie zakończą się najszersze zaloty, jakich świat futbolu doświadczył w ostatnich dekadach. Zawodnik i klub spełniają swoje życzenia i ostatecznie wypełnią swoje przeznaczenie" - opisuje to madrycki dziennik.

Do finalnego porozumienia i podpisania kontraktu miało dojść już dwa tygodnie temu. Mogło się tak wydarzyć, albowiem zawodnicy, którym pozostało pół roku umowy, mogą związywać się z nowymi klubami od 1 lipca. W ten sposób Real pozyska Kyliana Mbappe bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. "Królewscy" chcieli działać szybko, aby mieć pewność czy uwzględniać Francuza w planach na następny sezon.

Według "Marki" 25-latek podpisze pięcioletni kontrakt. Francuski napastnik będzie najlepiej opłacany w składzie, ale jego pensja nie będzie znacząco odbiegać od reszty zespołu. Szacuje się, że będzie ona oscylowała w granicach od 15 do 20 milionów euro netto rocznie plus premie za realizację celów. To znacznie mniej od tego, co "Królewscy" oferowali Mbappe rok temu. Francuz zarobi także znacznie mniej niż w PSG. W ostatnim sezonie zainkasował 32 miliony euro netto.

Kylian Mbappe w Paris Saint-Germain grał od lata 2017 roku. Do Paryża trafił z AS Monaco za 180 milionów euro. Dotychczas w tych barwach rozegrał 291 meczów, strzelając 244 gole i notując 105 asyst.