Niebywałe, czego dokonał Lewandowski. To się nie udało nawet Messiemu

Robert Lewandowski znów udowodnił, że wrócił do naprawdę dobrej dyspozycji. Polski napastnik w meczu z Celtą Vigo trafiał do siatki rywali w trzecim spotkaniu z rzędu, a do tego dał swojej drużynie zwycięstwo. Napastnik w 97. minucie gry ustalił wynik na 2:1, po tym jak wykorzystał powtórkę rzutu karnego po wyjściu bramkarza przed linię bramkową. 35-latek stał się bohaterem Barcelony, a do tego przebił klubowe legendy.

"Rekordowe tempo" Roberta Lewandowskiego. Absolutnie historyczne gole Polaka

Lewandowski przeciwko Celcie Vigo zdobył 49. oraz 50. gola w historii swoich występów w Barcelonie. Z pewnością to jeden z pierwszych kamieni milowych Polaka w klubie, a w tak szczególnych okolicznościach smakuje jeszcze lepiej. Okazuje się również, że napastnik zrobił to znacznie szybciej niż największe legendy klubu.

Do zdobycia 50 goli w barwach Barcelony potrzebował 79 meczów. "Rekordowe tempo" - pisze o jego wyczynie oficjalna strona klubowa. Polak nie został najszybszym zdobywcą 50 goli w historii klubu, ale zostawił za plecami m.in. Ronaldinho i Leo Messiego. "Brazylijska gwiazda dokonała tego w 108, a stratosferyczny geniusz z Argentyny w 117 meczach" - podkreśla Barcelona.

Jest dwóch zawodników, którzy osiągnęli ten wynik szybciej od Lewandowskiego, ale też nie w tempie, które bardzo przebija Polaka. Chodzi o Samuela Eto'o i Luisa Suareza, czyli dwie absolutne legendy na pozycji środkowego napastnika. Kameruńczyk i Urugwajczyk potrzebowali do tego 68 meczów, a więc 11 mniej niż obecna gwiazda klubu.

Co ciekawe, wielu zasłużonych dla Barcelony i uznawanych za legendy zawodników nawet nie zdołało zdobyć 50 goli. Są wśród nich m.in. Thierry Henry, który trafiał do siatki rywali 49 razy w 121 meczach oraz David Villa z 48 golami w 120 występach. Dodatkowo Lewandowski wielokrotnie przyznawał, że Henry to jego idol, a więc przebicie wyniku Francuza musi być dodatkowo satysfakcjonujące.

Dzięki golom Roberta Lewandowskiego Barcelona ma na koncie 54 punkty i zajmuje trzecie miejsce w LaLiga. Kolejny mecz Katalończycy rozegrają w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów w środę 21 lutego, a ich rywalami będą piłkarze Napoli.