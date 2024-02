Gigantyczna sensacja w meczu Realu! [WIDEO]

Real Madryt jest w bardzo dobrej dyspozycji i wygrał cztery z ostatnich pięciu meczów ligowych. Szansę na utrzymanie udanej serii miał w niedzielę o godzinie 14:00. Tego dnia zmierzył się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Zdecydowanym faworytem tego meczu była ekipa Carlo Ancelottiego, zwłaszcza że Rayo jest w ostatnich tygodniach w koszmarnej formie. W ostatnich pięciu meczach zdobyło zaledwie punkt!

Niespodzianka w La Liga. Real zatrzymany przez Rayo Vallecano

Real rozpoczął to spotkanie w najlepszy możliwy sposób i objął prowadzenie już w trzeciej minucie. Piłkę do siatki wpakował wówczas Joselu po podaniu od Federico Valverde. Radość gości nie trwała jednak długo. W 27. minucie Eduardo Camavinga zagrał ręką w polu karnym i sędzia wskazał na jedenasty metr. Do wykonania rzutu karnego podszedł Raul de Tomas i pewnie pokonał bramkarza. Pod koniec pierwszej połowy Federico Valverde miał dobrą okazję do zdobycia bramki, ale trafił w słupek. Do przerwy utrzymał się remis 1:1.

W drugiej połowie drużyna Carlo Ancelottiego częściej utrzymywała się przy piłce, ale nie przynosiło to żadnych efektów. Rayo z kolei skupiało się na obronie i próbowało odgryzać się po kontrach. Gospodarze nie oddali jednak żadnego celnego strzału. W 80. minucie blisko bramki był Toni Kroos, który świetnie uderzył z rzutu wolnego, ale strzał doskonale wybronił Stole Dimitrievski. Real próbował strzelić zwycięskiego gola, ale nadal brakowało mu skuteczności. Sytuacje drużyny bardzo skomplikował jeszcze Dani Carvajal, który uderzył rywala i sędzia wyrzucił go z boiska. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Rayo Vallecano 1:1 Real Madryt

Strzelcy: Raul de Tomas (27'); Joselu (3')

Mimo wpadki Real Madryt utrzyma pozycję lidera. Po 25 kolejkach ma na koncie 62 punkty, o sześć więcej niż druga Girona, która rozegrała mecz mniej. Rayo Vallecano natomiast zajmuje 14. miejsce z dorobkiem 25 punktów.