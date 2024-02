La Liga "lituje się" nad Barceloną. Ważne wieści przed meczami z Napoli

FC Barcelona w trwającym sezonie ligowym prezentuje się słabo. Katalończycy tracą obecnie do prowadzącego Realu dziesięć punktów i wydaje się, że mistrzostwo Hiszpanii już jej odjechało. Piłkarze Xaviego będą chcieli z pewnością z dobrej strony pokazać się też w fazie pucharowej Ligi Mistrzów.

La Liga poszła na rękę FC Barcelonie. Chodzi o Ligę Mistrzów

Rywalem Katalończyków w 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie Napoli. Mecze z mistrzami Włoch zaplanowano na 21 lutego oraz 16 marca. We wtorek Barcelona poznała też kolejne terminy spotkań ligowych. Jak się okazuje, La Liga poszła bardzo mocno na rękę mistrzom Hiszpanii.

W weekend przed rewanżem z Napoli FC Barcelona zmierzy się z Mallorcą. Spotkanie odbędzie się dość nietypowo, bo w piątek (9 marca) o 21:00. To oznacza, że Xavi i jego sztab będą mieli cały weekend oraz poniedziałek na przygotowanie drużyny do meczu z Włochami. Gdyby grali w sobotę, jak to zazwyczaj ma miejsce, czasu byłoby o wiele mniej. W sytuacji gry w lidze i pucharach każdy dzień odpoczynku jest na wagę złota.

"To bardzo nietypowe, że Barca gra w piątek. W ciągu ostatnich trzech i pół roku zrobił to tylko raz, w tym sezonie przeciwko Sevilli, również u siebie" - zauważył dziennik "Sport".

Przed piłkarzami Barcelony intensywne tygodnie. W ciągu najbliższego miesiąca rozegrają sześć spotkań. Każde z nich będzie bardzo ważne.

Mecze FC Barcelony w ciągu najbliższego miesiąca:

17.02 - Celta Vigo (wyjazd)

21.02 - Napoli (wyjazd)

24.02 - Getafe (dom)

03.03 - Athletic Bilbao (wyjazd)

08.03 - Mallorca (dom)

12.03 - Napoli (dom)

