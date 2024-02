Polski trener zdradził nam tajemnice Aryny Sabalenki. Prawda wyszła na jaw

Maciej Domka to były polski tenisista, który od lat pracuje jako trener. Jest uznanym specjalistą, pracował m.in. z Alicją Rosolską i Urszulą Radwańską. Mało kto wie, że miał także okazję szkolić nastoletnią Arynę Sabalenkę. W rozmowie ze Sport.pl opowiada, jak wspomina 25-letnią dziś Białorusinkę, jak wyglądały jej treningi i skąd lepsze wyniki Sabalenki w poprzednim sezonie.

Dominik Senkowski: Pracował pan w przeszłości na Białorusi, gdzie szkolił tenisistów. Jak do tego doszło?

Maciej Domka: Zaprosił mnie tam Uładzimir Wałczkou, były bardzo dobry tenisista (m.in. 25. na świecie w 2001 r. - red.). Został dyrektorem sportowym Białoruskiej Federacji Tenisowej i tworzył akademię narodową w Mińsku. Znaliśmy się jeszcze z czasów juniorskiej gry i później z Touru jak pracował już z Marią Szarapową.

Pewnego dnia zadzwonił i zapytał, czy zgodziłbym się pracować w ich akademii narodowej jako trener. Skończyłem akurat współpracę z Ulą Radwańską. Tak wylądowałem w 2016 r. na Białorusi. Z racji mojego doświadczenia byłem odpowiedzialny za pion żeński w akademii, Wałczkou za męski. Występował także w roli kapitana drużyny Białorusi w Pucharze Davisa i poprosił mnie o pomoc, bym został drugim trenerem reprezentacji.

To wtedy poznał pan Arynę Sabalenkę?

Mieliśmy wspólne treningi, była u nas w grupie. Aryna miała wtedy 17-18 lat, była pod moją opieką, choć korzystała także ze swojego indywidualnego białoruskiego trenera, a z kolei najbliżej niej był wtedy Wadim Saszurin odpowiedzialny za jej przygotowanie motoryczne. To przed laty bardzo dobry biathlonista (trzykrotny złoty medalista mistrzostw świata - red.)

Jak pan zapamiętał Sabalenkę z tamtym czasów?

To akurat ciekawe, bo zupełnie inaczej patrzy się dziś na Arynę z punktu widzenia jej ostatnich sukcesów. Wtedy w akademii wyróżniała się pracowitością. Była niesamowicie zdeterminowana do pracy, trenowała z bardzo dużą intensywnością. Jeśli mam być szczery, to chyba nikt tam nie trenował tak mocno jak ona.

Natomiast to nie przekładało się w tamtym czasie na wyniki. W okresie juniorskim dużo lepsza od Sabalenki była jej koleżanka Wiera Łapko (zakończyła już karierę, najwyżej była 60. w rankingu WTA w 2018 r. - red.). Należała do TOP 5 juniorek na świecie, wygrała Australian Open w tej kategorii. Aryna miała średni etap juniorski, żeby nie powiedzieć słaby. Grała też w mniejszych turniejach, ale początkowo bez większych sukcesów.

Kiedy to się zmieniło?

Można powiedzieć, że po roku pracy w akademii "odpaliła", zaczęła wygrywać imprezy niższej kategorii ITF 25, szła do przodu już jako seniorka. I tak jej kariera ruszyła.

A czy na początku swojej poważnej kariery Aryna Sabalenka miała takie problemy z serwisem, jak w ostatnich latach? Podwójne błędy utrudniały jej grę aż do zeszłego sezonu, gdy po konsultacjach z biomechanikiem zaczęła lepiej podawać.

Jako juniorka wchodząca w dorosły tenis nie miała aż takich kłopotów z serwowaniem. Forhend i serwis technicznie na pewno były do poprawy, to już wtedy widzieliśmy. Natomiast na serwisie nie było wtedy aż takich wahań, jak później. Popełniała czasem podwójne błędy serwisowe, ale nie aż tyle i nie w taki sposób, żeby myliła się o cztery-pięć metrów, co obserwowaliśmy w ostatnich latach na niektórych turniejach.

Wiemy, że duży wpływ na karierę Aryny Sabalenki miał jej ojciec Siergiej, były hokeista, który zmarł w 2019 roku. Miał pan okazję go poznać?

Nie, rodzice nie pojawiali się na treningach. Z tego, co wiem, jej tata miał pewne problemy natury prawnej. Aryna była z tym wszystkim sama. Mam wrażenie, że to stanowiło też jej wewnętrzną motywację, pchało mocno do przodu. Za wszelką cenę chciała się wybić.

To, że była sama?

Tak. Można to było tak odczytywać, że tata miał problemy, a ona chciała pomóc, zacząć zarabiać. Dużo było w niej złości. Całą negatywną energię przekładała na uderzenia. Do tego ta niesamowita intensywność w treningach, o której już wspominałem. Jej siła uderzeń piłki była gigantyczna, w każdym zagraniu cała moc. I tak potrafiła trenować od poniedziałku do soboty, a w niedzielę pójść z trenerem na "regeneracyjny cross" i trzy godziny biegać bądź ćwiczyć na nartach biegowych. Ja dowiadywałem się o tym po fakcie, bo w naszym programie nie było takiej regeneracji!

Ale skoro miała w sobie tyle złości i negatywnych emocji to może dlatego jako juniorka nie notowała lepszych wyników?

Tak, w czasach juniorskich była przede wszystkim bardzo niestabilna. Potrafiła samą siłą zagrań zmieść z kortu rywalkę, choć nieraz także samą siebie.

Ten brak stabilizacji widzieliśmy także później, gdy Sabalenka zaczęła rywalizować wśród seniorek. Uchodziła przez lata za zawodniczkę, która nie wykorzystuje swoich możliwości, co zmieniło się w zeszłym roku. Spodziewał się pan takiej przemiany u Aryny?

Wiem, że pracowała z psychologiem, o czym sama opowiadała. Ma wokół siebie bardzo dobry team. Znam tych chłopaków, współpracowałem z nimi w akademii. Pomaga jej stabilny zespół z pozytywnym usposobieniem. Psycholog zaś musiał dać dobre efekty, zrobiła skok świadomościowy. Bardzo cieszę się, że tak się rozwinęła.

Zna pan jej głównego dziś trenera Antona Dubrova? Jak go pan wspomina?

Bardzo dobrze. Pomagał mi przez pewien czas, współpracowaliśmy. Anton pochodzi z tenisowej rodziny, jego tata był kapitanem Białorusi w Pucharze Federacji. Anton jako tenisista nie miał większych sukcesów, ale widać było u niego bardzo dobre cechy trenerskie. Był cierpliwy, miał frajdę z gry z młodzieżą, z nauki. Posiadał od początku dużo miękkich kompetencji. Myślę, że Aryna miała szczęście, że to z nim podjęła współpracę.

Wie pan może, jak zaczęli razem pracować?

Wcześniej trenował ją Dmitrij Tursunow, a Dubrov występował wówczas w roli sparingpartnera Aryny. Tursunow ma spore doświadczenie jako zawodnik z touru (20. ATP w 2006 r. - red.), nauczył Arynę taktyki, strategii. Dubrov wkomponował się w team, a z tego, co słyszę, to wszyscy są zadowoleni z obecnej współpracy. Spotkałem się jakiś czas temu z Antonem w Warszawie, bo przyjechał załatwiać wizę. Porozmawialiśmy sobie o tenisie i nie tylko.

Jak pan patrzy dziś na rywalizację Aryny Sabalenki z Igą Świątek? Bo wydaje się, że ten duet napędza rozrywki kobiecego tenisa.

Zdecydowanie. Ta rywalizacja rozwija się ku satysfakcji wszystkich kibiców i całego touru. Taka mistrzyni jak Iga potrzebuje godnej rywalki. Ktoś musi podnosić jej poprzeczkę. Konkurencja między nimi dobrze wpływa na rozwój każdej z tenisistek z osobna.

Chyba trochę jak w przeszłości z Novakiem Djokoviciem, Rafaelem Nadalem i Rogerem Federerem, którzy rywalizując ze sobą, stale motywowali się wzajemnie do poprawy?

Tak, mistrzowie potrzebują bodźców do rozwoju. W tym przypadku Aryna i Iga korzystają na walce, jaką widzimy między nimi na korcie i w rankingu.