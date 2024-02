Kto będzie transmitować mecze Ligi Mistrzów? Znamy szczegóły, jest faworyt

Liga Mistrzów to najbardziej elitarne klubowe rozgrywki w Europie i na całym świecie. Budzą gigantyczne zainteresowanie, przez co nadawcy telewizyjni są gotowi zapłacić krocie, aby tylko móc je pokazywać. Podobnie może być w Polsce, gdzie niebawem odbędzie się kolejny przetarg na te prawa transmisyjne.

Co dalej z transmisjami Ligi Mistrzów w Polsce? Telewizje negocjują

Od sezonu 2018/2019 posiadaczem pełnych praw do LM jest Polsat, obecna umowa obowiązuje do zakończenia bieżących rozgrywek. Przez długi czas sublicencję kupowała Telewizja Polska, lecz w zeszłym roku z tego zrezygnowała. Niebawem obie stacje mogą powalczyć o pozyskanie luksusowego produktu.

Według informacji portalu WP SportoweFakty w poniedziałek 12 lutego do Polski przylecieli pracownicy firmy TEAM Marketing, negocjującej w imieniu UEFA sprzedaż praw medialnych do LM. Jeszcze tego samego dnia spotkali się z Jakubem Kwiatkowskim oraz Sebastianem Staszewskim, odpowiednio dyrektorem sportu TVP i redaktorem naczelnym TVP Sport.

Z kolei na wtorek 13 lutego pracownicy TEAM Marketing mają zaplanowane spotkanie z Marianem Kmitą oraz Piotrem Pyklem, czyli szefem sportu w Polsacie i człowiekiem odpowiedzialnym za pozyskiwanie praw sportowych dla tej stacji. Mają zobaczyć się również z przedstawicielami Canal+ oraz jeszcze jednego podmiotu zainteresowanego pozyskaniem praw do LM.

Oto faworyt do transmitowania Ligi Mistrzów w Polsce. Może nie mieć konkurencji

Zdecydowanym faworytem tego wyścigu jest Polsat. TVP woli mocniej postawić na ekstraklasę i inne polskie rozgrywki, jakie można oglądać na jej antenach (od jesieni będą to I i II liga oraz Puchar Polski). Natomiast Canal+ może odpuścić LM na rzecz praw do ligi angielskiej, które po zapowiadanym wycofaniu się z Polski Viaplay wrócą na rynek przed sezonem 2025/26.

Polskie podmioty mają jeszcze trochę czasu na namysł. Przewidziano dwa terminy na składanie ofert, pierwszy do 13 lutego ("termin wstępny"), a drugi do 27 lutego ("termin ostateczny"). Najprawdopodobniej zdecyduje się na to tylko Polsat, choć mimo braku konkurencji i tak będzie musiał wydać potężne pieniądze. Szacunkowo pokazywanie LM przed jeden sezon kosztuje 20-30 mln euro, czyli między 86 a 130 mln zł.

Cena praw w najbliższym przetargu wzrośnie również ze względu na zmianę formatu rozgrywek, gwarantującą większą liczbę spotkań. Od sezonu 2024/25 LM zostanie powiększona z 32 do 36 zespołów. Będą one rywalizować w systemie szwajcarskim, każdy rozegra minimum osiem meczów (obecne minimum to sześć spotkań). Wszystkie kluby będą klasyfikowane w jednej tabeli - te z miejsc 9.-24. zagrają w 1/16 finału (mecz i rewanż), a osiem najlepszych awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Od tego etapu rozgrywki będą toczyć się w systemie znanym z ostatnich edycji.