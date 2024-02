Karolina Pliskova to jeszcze jedna zawodniczka, którą WTA "chciała zabić". Bez litości

- To jest straszne. Mam pytanie do władz WTA albo organizatorów turniejów: czy chcecie nas, zawodniczki, zabić albo sprawić, że będziemy łapać kontuzje? - grzmiała kilka dni temu Daria Kasatkina, zwracając uwagę na napięty do granic możliwości kalendarz WTA. Rosjanka musiała błyskawicznie przetransportować się z Abu Dhabi, gdzie w niedzielę grała w finale turnieju z Eleną Rybakiną, do Doha na kolejną imprezę. Tym razem rangi WTA 1000.

"Spała 4 godziny". Kulisy podróży byłej liderki rankingu. Niecała doba między turniejami

Z podobnym problemem borykała się Karolina Pliskova. Była liderka światowego rankingu w niedzielę przerwała 1497-dniową posuchę bez tytułu rangi WTA Tour. W finale turnieju Transylvania Open w rumuńskim Cluj-Napoca pokonała reprezentantkę gospodarzy Anę Bogdan 6:4, 6:3. To 17 tytuł w karierze Czeszki, dzięki czemu przerwała serię czterech porażek w finałowych starciach.

31-letnia tenisistka nie miała jednak zbyt dużo czasu na świętowanie, gdyż niecałą dobę później musiała wyjść na kort w Doha podczas pierwszej rundy imprezy rangi WTA 1000, a przecież czekała ją jeszcze długa podróż - bezpośredni lot z Cluj-Napoca do stolicy Kataru trwa siedem godzin. Jej mąż, Michał Hrdlicka, dradził kulisy wyczerpującego dnia, jaki przeżyła jego żona.

- W ostatniej chwili poleciała z Cluj do Doha przez Stambuł. Gdyby finał w Rumunii rozgrywany był nieco dłużej lub później, nie dotarłaby do Kataru. Przyjechała do hotelu o 8 rano, spała 4 godziny, zjadła szybki lunch przed rozegraniem tego meczu. Niezwykle trudne warunki - przyznał mąż czeskiej tenisistki.

Tym bardziej należy docenić jej wysiłek, gdyż Karolina Pliskova wygrała mecz pierwszej rundy przeciwko Annie Kalińskiej (40. WTA) 2:6, 7:6(3), 6:4, odwracając losy ponad dwugodzinnego starcia. Co więcej, 31-letnia Czeszka we wtorek uporała się także z drugą przeszkodą w postaci Anastazji Potapowej (34. WTA). Pliskova wygrała 6:1, 5:7, 6:4, wygrywając cztery ostatnie gemy w meczu. Znów potrzebowała do tego ponad dwóch godzin. Aktualnie 59. zawodniczka świata w ciągu 48 godzin wygrała trzy mecze.

Natomiast w trzeciej rundzie Karolina Pliskova zmierzy się ze swoją rodaczką Lindą Noskovą (28. WTA).