Kandydat PiS na prezydenta Warszawy wybierze się na "Żyletę" tylko pod jednym warunkiem

W niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe, podczas których urzędujący prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski o posadę powalczy m.in. z Tobiaszem Bocheńskim - kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Niedawno w mediach społecznościowych polityka opozycyjnej partii oskarżono o sympatię wobec Widzewa Łódź, któremu Bocheński w przeszłości pomagał w sprawach administracyjnych. Widzew to jeden z najbardziej znienawidzonych klubów przez fanów warszawskiej Legii, dlatego niektórzy od razu wyśmiali kandydaturę 36-latka. "Nie będą go chcieli ani w Warszawie, ani w Łodzi" - pisał ironicznie Zbigniew Boniek.

Kiedy kibice ujrzą Tobiasza Bocheńskiego na "Żylecie"? "Sam z siebie to wykluczam"

Po tych oskarżeniach Tobiasz Bocheński zaczął tłumaczyć, że nie jest kibicem żadnego zespołu i nie przeszkadza mu to utożsamiać się z Warszawą. - Mieszkam na Pradze. Na siłownię jeżdżę na Targówek. A po najlepsze owoce i warzywa do Hali Mirowskiej w sobotę. Ale naprawdę, jeszcze trochę rozmów o piłce nożnej i zmienię swoje postanowienie. Zacznę komuś kibicować i mam na oku świetny klub warszawski - podkreślał polityk.

Niedawno 36-latek udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym ponownie odniósł się do swoich poglądów nt. kibicowania. W pewnym momencie polityk PiS powiedział, w jakim przypadku odwiedzi stadion Legii Warszawa, a konkretnie jego najsłynniejszą trybunę "Żyletę". - Myślę o tym tak, że jeżeli kiedyś będzie wokół tego wrzawa i dalej będzie ciągnięty ten temat, to jedyna formuła, w jakiej zakładam pójście na taki mecz, to jakiś zakład czy cel charytatywny. Jeżeli ktoś wylicytuje, że muszę iść na "Żyletę", to ok. Ale tak sam z siebie to wykluczam - powiedział jasno Bocheński.

- W takiej roli nie zobaczycie mnie na Legii ani na Konwiktorskiej, ani na Coco Jambo Warszawa, bo i taki klub jest w Warszawie [...] Nie będę udawał ani przed legionistami, ani przed polonistami, ani przed kimkolwiek, że się na tym znam. Proszę mi wierzyć, że dużo śmiechu było w domu, bo moja żona wie, jakim jestem kibicem. Śmiała się, że zrobiono ze mnie kibica piłki klubowej - dodał.

Wcześniej kandydat PiS na prezydenta przyznał, że ogląda mecze reprezentacji Polski. Pozwolił sobie również skrytykować PZPN oraz wypowiedzieć się ws. zwolnienia Czesława Michniewicza. - Nie jestem fanem piłki klubowej, więc nie będę się na siłę uczył składu, trenera, właściciela, historii, jak grali w pucharach, ważnych meczów. Każdy z nas ma jakiś sport, którym się pasjonuje. Reprezentację Polski oglądam, ostatnio w bólach. Uważam, że Michniewicz powinien zostać. Uważam, że się źle dzieje w PZPN-ie. Lubię oglądać tenis - wyjaśnił polityk.