Barcelona w pułapce. Zostały jej już tylko pokorne prośby

Piłkarze FC Barcelony do końca tego roku w dwóch najważniejszych rozgrywkach: La Lidze oraz Lidze Mistrzów zagrają w sumie siedem spotkań. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia drużyna prowadzona przez trenera Xaviego zmierzy się w La Lidze na wyjeździe z Valencią (17 grudnia) oraz przed własną publicznością z Almerią (20 grudnia).

FC Barcelona chce zagrać sparing w Dallas. Problemem jest termin meczu

Starcie z Almerią nie będzie ostatnim FC Barcelony w tym roku. Według informacji Fernando Polo, dziennikarza Mundo Deportivo, mistrzowie Hiszpanii będą chcieli tuż przed świętami zagrać jeszcze jeden sparing.

Polo informuje, powołując się również na różne meksykańskie media, że FC Barcelona porozumiała się już z meksykańskim klubem CF America na zagranie meczu kontrolnego w Dallas. Za to spotkanie hiszpański klub dostałby pięć milionów euro.

Problem może być jednak z terminem pojedynku. Mecz FC Barcelona - CF America zaplanowany jest bowiem na 21 grudnia. Dzień wcześniej mistrzowie Hiszpanii grają starcie ligowe. W ciągu dwóch dni musieliby zatem rozegrać dwa spotkania! oraz dolecieć do Dallas. FC Barcelona poprosiła już La Ligę, by mecz z Almerią odbył się dzień wcześniej - we wtorek 19 grudnia.

FC Barcelona po trzynastu kolejkach La Ligi zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Ma 30 punktów, cztery mniej od największej sensacji rozgrywek - Girony oraz dwa od wicelidera - Realu Madryt.

W czternastej kolejce FC Barcelona zagra w sobotę 25 listopada na wyjeździe z Rayo Vallecano. Początek spotkania o godz. 14.