Polska ogrywa Czechów! Zadecydował błąd bramkarza

Zanim na Stadionie Narodowym rozpoczął się mecz "o wszystko" naszej kadry, swoje mecze rozgrywały polskie zespoły młodzieżowe. Najpierw zespół do lat 17 sromotnie przegrał z Argentyną (0:4) i zakończył udział na mundialu w Indonezji. Później w eliminacjach do Euro zespół do lat 21 wygrał 2:1 i jest w bardzo komfortowej sytuacji w grupie. Swoje spotkanie rozegrali także reprezentanci do lat 20.

REKLAMA

Zobacz wideo Świderski o relacjach z Probierzem: Kiedyś bardziej się bałem

Polska młodzież lepsza od Czechów. Zdecydował jeden gol

Punktualnie o 17:30 wybrzmiał pierwszy gwizdek sędziego w meczu Czechy - Polska do lat 20 w towarzyskim turnieju Elite League. Spotkanie rozegrane w Pardubicach zakończyło się zwycięstwem naszej młodzieżówki. Jedynego gola zdobył Kacper Śmiglewski. "Oby to był dobry prognostyk przed wieczornym meczem" - napisano na profilu "Łączy Nas Piłka" na platformie X.

Polacy mieli jednak sporo szczęścia. W 45. minucie to Czesi zdobyli bramkę i wydawało się, że wyjdą na prowadzenie. Gol nie został jednak uznany - Daniel Hais znajdował się na pozycji spalonej. Z kolei nieco ponad kwadrans po zmianie stron to już Biało-Czerwoni pokonali bramkarza i od 62. minuty prowadzili 1:0. Golkiper popełnił błąd, a Kacper Śmiglewski był bezbłędny przy dobitce.

W tabeli towarzyskiego turnieju Elite League Biało-Czerwoni zajmują czwarte miejsce z dorobkiem siedmiu punktów. Wcześniej zespół Miłosza Stępińskiego wygrali 4:0 z Portugalią, zremisował 1:1 z Niemcami i przegrał 0:1 z Włochami. Kolejny mecz nasza kadra U20 rozegra już w marcu. Wówczas zmierzy się z reprezentacją Rumunii.

Czechy U20 - Polska U20

Gol: 62' Śmiglewski

Polska: Zych – Smolarczyk, Tkocz, Polak, Kłudka (46' Krajewski), Koton (46' Neugebauer), Urbański, Biedrzycki, Majchrzak (18' Śmiglewski), Buksa (65' Nsangou), Fornalczyk (79' Gogół).