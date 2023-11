Mocny głos z Legii po decyzji AZ. Zaskoczenie to mało powiedziane

Na początku października Legia Warszawa poniosła pierwszą i jedyną jak na razie porażkę w Lidze Konferencji Europy. Wówczas dość niespodziewanie uległa 0:1 AZ Alkmaar, choć więcej niż o wyniku spotkania, mówiło się o skandalicznych scenach, do jakich doszło kilkanaście minut po ostatnim gwizdku. Holenderscy funkcjonariusze naruszyli nietykalność cielesną prezesa Dariusza Mioduskiego, a następnie zaaresztowali Josue i Radovana Pankova. Eksperci i kibice byli zażenowani tymi obrazkami, a sprawą zajęła się nawet UEFA. 14 grudnia dojdzie do rewanżowego starcia na stadionie przy Łazienkowskiej. Tyle tylko, że na obiekcie najprawdopodobniej zabraknie fanów Alkmaar.

