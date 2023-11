Na Probierza spadły gromy. Lawina krytyki. "No to ugotował"

Przed reprezentacją Polski mecz "ostatniej szansy" w kwestii bezpośredniego awansu na mistrzostwa Europy 2024. Już w piątek 17 listopada o godzinie 20:45 Biało-Czerwoni zmierzą się z Czechami. I muszą to spotkanie wygrać, by zachować nadzieje. Tyle tylko, że kadra podejdzie do tego starcia poważnie osłabiona. Na godzinę przed meczem Michał Probierz ogłosił wyjściową jedenastkę i okazało się, że nie znalazł się w niej Piotr Zieliński. - Jest chory i musiał zostać w hotelu - przyznał selekcjoner w rozmowie z TVP Sport. W miejsce Zielińskiego wejdzie Jakub Piotrowski.

Eksperci reagują na decyzję Probierza przed meczem z Czechami. Zaskoczenie to mało powiedziane

Wydawać by się mogło, że pierwszym wyborem Probierza w przypadku absencji Zielińskiego będzie Sebastian Szymański, a więc znajdujący się w znakomitej formie zawodnik Fenerbahce Stambuł. Tak się jednak nie stanie, co zaskoczyło ekspertów.

W ich gronie znalazł się m.in. Roman Kołtoń. Dziennikarz przyznał jednak, że Piotrowski także gra ostatnio na wysokim poziomie. "Hm, Probierz nie ufa S. Szymańskiemu, skoro stawia na Piotrowskiego, jak Zieliński jest chory… Piotrowski akurat w dobrej formie w klubie - 24 mecze, 9 goli i 2 asysty. M. in. 2 trafienia z Astaną, 2 ze Spartakiem Trnawa, gol z Fenerbahce. 6 zmian w składzie w stosunku do Mołdawii" - podkreślił na X (dawniej Twitter).

Mimo wszystko zadowolony z decyzji Probierza był z kolei Radosław Przybysz z Meczyków. "Trzy razy sprawdzałem, czy to nie fejk. Wyższa i silniejsza (teoretycznie) druga linia na Czechów ma sens. Cieszy szansa dla Piotrowskiego" - ocenił dziennikarz.

Eksperci zaniepokojeni środkiem pola. "Oby udźwignęli"

Co do środka pola wątpliwości ma z kolei Michał Borkowski z Viaplay. Probierz postawił na Bartosza Slisza, Piotrowskiego i Damiana Szymańskiego, co nieco zaniepokoiło dziennikarza. Dodatkowo zmartwiła go też defensywa złożona z Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i powracającego do kadry Pawła Bochniewicza. "Tak przeciętnie pod względem personaliów w środku obrony i środku pomocy nie było od ładnych kilku lat. Oby udźwignęli, jestem bardzo ciekawy Piotrowskiego, no ale wygląda to jak wygląda" - podkreślił.

Zaskoczony drugą linią był też Tomasz Hatta. "Slisz, Piotrowski, D. Szymański. No to ugotował selekcjoner" - napisał dziennikarz igol.pl, dodając wymowną emotikonę, wyrażającą zdziwienie. Dziennikarz był jednak zadowolony z powrotu jednego z defensorów. "A, no i cieszy Bochniewicz i Zalewski" - dodał.

Podobne zdanie w sprawie środka pola wyraził Bartosz Szulga. "Czyli mówicie, że musimy wygrać z Czechami i wychodzimy środkiem pola Slisz, Piotrowski, D. Szymański..." - ironizował.

Zaskoczony wyjściową jedenastką był też Maciej Łanczkowski z "Piłka Nożna". "Brak Piotra Zielińskiego jest rzekomym skutkiem niewielkich problemów zdrowotnych związanych z przeziębieniem. Mimo to, takiej "11" w sumie się nie spodziewałem... Będzie ciekawie..." - podkreślił dziennikarz.

O tym, czy wybory Probierza okażą się trafione, przekonamy się już za kilka godzin. Polska musi to spotkanie wygrać, by nadal liczyć się w walce o bezpośredni awans. Co więcej, musi też liczyć na remis Czechów z Mołdawią w kolejnym meczu. W przypadku zwycięstwa jakiejkolwiek z tych drużyn, nasza kadra nie otrzyma bezpośredniej promocji na imprezę w Niemczech i będzie musiała przebijać się przez baraże.

