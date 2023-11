Mocny głos prosto z PZPN. "Katastrofa. Dramat"

Mołdawia zremisowała u siebie z Albanią 1:1 - ten mecz był bardzo ważny dla Biało-Czerwonych, bo gdyby gospodarze pokonali Albańczyków, to mecz z Czechami byłby już jedynie formalnością. Polacy nie mieliby już żadnych szans na awans do mistrzostw Europy w eliminacjach.

Polska nie awansuje na Euro? "To byłaby katastrofa"

Szanse Polaków na bezpośredni awans wciąż są minimalne - muszą pokonać Czechów i liczyć na to, że ci zremisują w domowym meczu z Mołdawią. Jeżeli tak się stanie, to Polacy zagrają na Euro 2024 w Niemczech bez konieczności gry w barażach. Bardziej realistyczna jest jednak ta druga opcja. Biało-Czerwoni mogą trafić tam na rywala z najwyższej półki.

Jednak, co w przypadku, gdyby Michał Probierz i jego podopieczni nie dali rady wywalczyć awansu również wiosną? Wtedy najprawdopodobniej doczekalibyśmy się kolejnej rewolucji w reprezentacji - w końcu cel postawiony przed Michałem Probierzem to właśnie awans na Euro 2024, ale wiceprezes PZPN Adam Kaźmierczak mówi wprost, że dla Polski byłby to tragiczny scenariusz.

- To by była prawdziwa katastrofa. Turniej jest w Niemczech, więc tam by było pełno naszych kibiców, byśmy byli prawie u siebie, cała otoczka medialna... trudno mi sobie wyobrazić, że nie awansujemy. Dodatkowo wizerunkowo byłby to dramat dla całej polskiej piłki. Sam udział przy dużym wsparciu medialnym nakręciłby u nas koniunkturę na piłkę - powiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Okazuje się, że brak awansu nie wpłynąłby znacząco na finanse PZPN - tak przynajmniej twierdzi wiceprezes Henryk Kula.

- Akurat z punktu widzenia budżetu to nie ma takiego dramatu. Nie wpadnie kwota, ale też będą mniejsze koszta - stwierdził i przyznał, że wciąż wierzy w awans. - Myślę, że mamy jeszcze trochę czasu, żeby tę drużynę zbudować, co najmniej cztery mecze. I ja wierzę, że z pomocą tej naszej polskiej gospodyni Matki Boskiej Częstochowskiej uda się - powiedział.

