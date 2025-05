"Bardzo ważne zwycięstwo Magdaleny Fręch w Paryżu! Pierwszy set okazał się kluczowy, a trwał 78 minut! Nie tylko grała w obronie, ale też szła do przodu. W drugim secie Tunezyjka już bez wiary. Teraz druga runda z Vondrousova i realna szansa na najlepszy wynik w Roland Garros!" - skomentował zwycięstwo Fręch z Ons Jabeur prosto z Paryża dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski. 27-latka nie kryła dumy po tej kluczowej wygranej.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa Lewandowski - Kucharski. Nagranie z restauracji "Baczewski" w Warszawie [6 stycznia 2020 rok]

Roland Garros 2025. Kiedy gra Magda Fręch?

- Ons jest wielką mistrzynią i zawodniczką. Mecze z nią są zawsze trudne. Jestem dumna ze swojego poziomu gry. W pierwszym secie były trudne warunki, trochę padało, kort był bardzo wolny. (...) Wykonałam sporo sprintów, co myślę, że pomogło mi w drugim secie - analizowała polska tenisistka. - Starałam się być cierpliwa. (...) Miałam nadzieję, że Ons nie wytrzyma w najważniejszych momentach. - uzupełniła.

Kolejną rywalką Fręch będzie zwyciężczyni Wimbledonu z 2023 roku Marketa Vondrousova. Będzie to bardzo trudne wyzwanie, gdyż do tej pory mierzyły się dwukrotnie - i dwukrotnie lepsza była Czeszka. Po raz pierwszy zagrały ze sobą w drugiej rundzie Indian Wells, gdzie Polka ugrała tylko cztery gemy, natomiast potem poległa w turnieju w Strasbourgu 7:5, 1:6, 0:6. Była to również druga runda - tym razem turnieju w Strasbourgu.

Vondrousova nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Miała bardzo dużo problemów zdrowotnych - najpierw uraz kolana, następnie kontuzja barku. Jak dotąd rozegrała w tym roku zaledwie dziewięć meczów, z których wygrała pięć.

Najdalej doszła do ćwierćfinału zawodów w Abu Zabi, natomiast w pozostałych kończyła rywalizację na I bądź II rundzie. Nie ma wątpliwości, że to duża szansa dla Fręch.

Roland Garros. Kiedy gra Magdalena Fręch? O której mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Fręch - Vondrousova odbędzie się w czwartek 29 maja. Organizatorzy poinformowali, że obie zawodniczki wyjdą na kort nr 6 o godz. 11:00. Będzie to pierwsze starcie dnia na tym korcie. Transmisję telewizyjną przeprowadzi Eurosport 1, natomiast w internecie mecz będzie dostępny na platformie Max po uprzednim wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.