FC Barcelona idzie na wojnę z PSG. Pójdzie donos do UEFA. Chodzi o transfer

Ousmane Dembele trafił do FC Barcelony w 2017 roku za 135 milionów euro, zostając tym samym najdroższym piłkarzem w historii klubu. Oczekiwania klubu w stosunku do niego były ogromne, natomiast Francuz nie za bardzo przykładał się do jego obowiązków oraz gry zespołu. Zmieniło się to w ostatnich sezonach, w których prezentuje się kapitalnie. Jego forma wzbudziła zainteresowanie władz PSG, które chciałyby go sprowadzić do stolicy Francji. Jeśli tak się stanie, to może wybuchnąć olbrzymi konflikt.

FC Barcelony przygotowuje specjalny donos. Chce, żeby UEFA interweniowała ws. Dembele

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że zwolennikiem transferu miał być sam Dembele, który poczuł się urażony ostatnimi doniesieniami o transferze Kyliana Mbappe do FC Barcelony. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą wygasa z końcem czerwca przyszłego roku, ale jeśli PSG zdąży sfinalizować transakcję do końca lipca, to zapłaci za niego jedynie klauzulę odstępnego w wysokości 50 mln euro.

Jak podaje "Mundo Deportivo", jeżeli paryski klub aktywuje zawartą w kontrakcie klauzulę, to władze FC Barcelony są gotowe pójść z nim na wojnę ze względu na to, że nie wyraziły zgody na negocjacje z piłkarzem. Przygotowano już pismo do UEFA z prośbą o sprawdzenie tego, czy mistrzowie Francji przestrzegają zasad Finansowego Fair Play, a ponadto skąd wezmą pieniądze na ten transfer.

Zarówno prezydent Joan Laporta, jak i dyrektor sportowy Mateu Alemany zorganizowali w sobotę nadzwyczajne spotkanie z Dembele, podczas którego zapewnili go o tym, że stanowi kluczową rolę w zespole. Xavi również rozmawiał z nim, zaznaczając, że wierzy w jego umiejętności i do końca będzie o niego walczył. Skrzydłowy otrzymał nawet ofertę przedłużenia kontraktu o kolejne trzy lata, jednak nie był zadowolony z oferowanego wynagrodzenia.

Sprawa powinna wyjaśnić się w przeciągu najbliższych godzin. Agent 26-latka Moussa Sissoko wie, że jeśli PSG nie zdoła dopiąć szczegółów transferu do końca poniedziałku, to wycofa się z tej inwestycji, ponieważ od 1 sierpnia trzeba będzie zapłacić za piłkarza już 100 mln euro.

Dembele rozegrał w ubiegłym sezonie łącznie 35 meczów, w których strzelił siedem goli i zanotował siedem asyst.