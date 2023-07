Dają 10 mln euro za Kamila Grabarę. Polak na szczycie listy życzeń

12 czystych konto w 32 występach - to statystyka Kamila Grabary z poprzedniego sezonu. 24-letni bramkarz Kopenhagi błyszczał nie tylko w lidze duńskiej, ale też Lidze Mistrzów. Mimo że jego drużyna zajęła ostatnie miejsce w grupie, a w Manchesterze przegrała z City aż 0:5, to naszego bramkarza chwalił sam Pep Guardiola.

Grabara spisywał się na tyle dobrze, że miał nawet znaleźć się w szerokim kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. To, że Polak trafi do Bundesligi jest jednak mało prawdopodobne. Nie znaczy to jednak, że Grabara nie zmieni klubu tego lata.

Jak poinformował znany dziennikarz - Gianluca Di Marzio - zawodnikiem Kopenhagi bardzo mocno interesuje się Fiorentina. Włosi mieli już nawet poczynić pierwsze kroki w kierunku transferu. Ten ma zamknąć się w granicach 10 mln euro.

Fiorentina zainteresowana Grabarą

24-letni Grabara wyjechał za granicę w 2016 r., kiedy trafił do akademii Liverpoolu. W pierwszej drużynie z Anfield Road Polak jednak nie zaistniał. Klub wypożyczał go do duńskiego Aarhus oraz Huddersfield Town.

W lipcu 2021 r. Grabara podpisał pięcioletni kontrakt z Kopenhagą. Od tamtej pory rozegrał w klubie 79 meczów, w których zachował 36 czystych kont. Z Kopenhagą zdobył dwa mistrzostwa Danii i jeden puchar kraju.

Gdyby Grabara trafił do Fiorentiny, byłby kolejnym w ostatnich latach polskim bramkarzem w tym klubie. Ostatnio grali tam Artur Boruc oraz Bartłomiej Drągowski. Fiorentina to 8. drużyna poprzedniego sezonu Serie A. Włosi zagrali też w finale Ligi Konferencji Europy, gdzie przegrali z West Hamem United.