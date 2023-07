Barcelona wyznaczyła priorytet transferowy. Prosto z mistrza Anglii

FC Barcelona przygotowuje się do startu sezonu 2023/24. Obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozegrała już dwa sparingi. W pierwszym z nich musiała uznać wyższość Arsenalu (3:5). Jednak już w kolejnym starciu, tym razem z Realem Madryt, powetowała sobie porażkę. Rozbiła rywali aż 3:0. W trakcie przedsezonowego tournee Katalończycy skupiają się głównie na przygotowaniu taktyki na nadchodzące rozgrywki i aklimatyzacji nowych zawodników. Wciąż jednak pozostają aktywni na rynku transferowym. Niewykluczone, że już w najbliższych dniach sprowadzą kolejnego piłkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

FC Barcelona chce powalczyć o Joao Cancelo. Wszystko w rękach Dembele

Mowa o Joao Cancelo. Barcelona wciąż nie znalazła następcy Daniego Alvesa na prawej obronie. Na tej pozycji próbowali go zastąpić m.in. Sergino Dest czy Sergi Roberto, ale spisali się poniżej oczekiwań. Dlatego też jednym z głównych celów transferowych mistrzów Hiszpanii jest sprowadzenie wysokiej jakości zawodnika.

Efektowny gol Matty'ego Casha w szalonym meczu. Pokazywać to jako wzór [WIDEO]

Katalończycy już zimą wyrażali zainteresowanie Cancelo. Mówiło się, że latem znów podejmą próbę sprowadzenia Portugalczyka, ale najprawdopodobniej na zasadzie wypożyczenia. Teraz nowe informacje w sprawie przekazał Fabrizio Romano.

Okazuje się, że Barcelona chce ściągnąć prawego obrońcę na stałe do zespołu. Co więcej, transfer Cancelo jest obecnie dla niej priorytetem. Wszystko będzie zależało jednak od decyzji Ousmane Dembele.

Francuzem na poważnie zainteresowało się Paris Saint-Germain, które jest gotowe uruchomić klauzulę w wysokości 50 mln euro. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że piłkarz odrzuci ofertę paryżan i zostanie w Barcelonie, ale doszło do zwrotu akcji. Okazało się, że Dembele rozważa zmianę barw.

W tej sytuacji część pieniędzy pozyskanych za skrzydłowego Barcelona mogłaby przeznaczyć na zakup Cancelo. "On zawsze był i pozostanie priorytetem" - pisze dziennikarz na Twitterze. Romano doniósł, że Katalończycy przygotowali się też na wypadek ewentualnego fiaska transferowego. Ich drugim wyborem na liście życzeń jest Ivan Fresneda z Realu Valladolid.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Dają 10 mln euro za Kamila Grabarę. Polak na szczycie listy życzeń

Gorszy okres Cancelo w karierze

Joao Cancelo to jeden z najbardziej utalentowanych prawych obrońców. W życiowej formie znajdował się w sezonie w sezonie 2021/22. Wówczas rozegrał 52 mecze w barwach Manchesteru City, w których zdobył trzy gole i zaliczył dziesięć asyst. Był też jedną z kluczowych postaci w zdobyciu mistrzostwa Anglii. Zimą 2023 roku trafił na wypożyczenie do Bayernu Monachium, ale nie odnalazł się tam najlepiej. Rozegrał 21 spotkań, zdobywając bramkę i pięć asyst. Obecnie razem z Manchesterem przygotowuje się do nowego sezonu, ale Pep Guardiola nie wiąże z nim przyszłości.