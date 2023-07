"L'Equipe": To dlatego Dembele chce odejść. Barcelonie zamarzył się jeden piłkarz

W najbliższych godzinach rozstrzygnie się przyszłość Ousmane'a Dembele, którego klauzula odstępnego do końca sierpnia wynosi 50 milionów euro. Później będzie ona dwukrotnie większa. Zainteresowane pozyskaniem francuskiego skrzydłowego jest Paris Saint Germain. Piłkarz pierwotnie nie chciał opuszczać FC Barcelony - o czym zapewniał sam jego agent - ale zmienił zdanie.

To dlatego Dembele chce odejść. Barcelonie zamarzył się Mbappe

Co zdecydowało, że Dembele zaczął być otwarty na przenosiny do stolicy Francji? Według "L'Equipe" powodem było wielkie zamieszanie wokół Kyliana Mbappe, który nie pojechał z klubem na tournée do Azji. Wiele klubów zaczęło szukać sposobności, aby choć spróbować ściągnąć do siebie francuską gwiazdę. Jednym z nich była FC Barcelona, która ma spore problemy finansowe, aczkolwiek według źródła była gotowa zaoferować PSG Gaviego i właśnie Dembele. Te doniesienia miały być punktem zwrotnym w kontekście decyzji Francuza o swojej przyszłości.

Zdaniem katalońskich mediów w klubie z Camp Nou są raczej pesymistycznie nastawieni, choć Xavi próbował jeszcze przekonać zawodnika do zmiany zdania. Dembele jest przychylny do takiego kroku, ale najmocniej na transfer naciska agent zawodnika Moussa Sissoko, który wie, że jeśli nie zdąży sfinalizować tego ruchu do końca lipca, to Paris Saint Germain wycofa się z transakcji.

Kontrakt Ousmane'a Dembele w FC Barcelonie wygasa latem przyszłego roku i dostał już ofertę jego przedłużenia o następne trzy lata, lecz warunki finansowe nie były satysfakcjonujące dla otoczenia piłkarza. Jego agent miał zażądać nawet 7 milionów euro na sezon. To kwota w tym momencie nieosiągalna dla Barcy. Co innego dla PSG, zwłaszcza że w klubie nie ma już Leo Messiego.

Francuz jest ważną postacią w drużynie Roberta Lewandowskiego, o czym świadczy ostatni mecz towarzyski z Realem Madryt, w którym strzelił gola. Demebele w zeszłym sezonie rozegrał 35 występów, zdobywając 8 bramek i notując 9 asyst. Portal Transfermarkt szacuje wartość zawodnika na 60 mln euro.