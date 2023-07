Szybko poszło. Harry Maguire już wkurzył nowego piłkarza Manchesteru United

Była 48. minuta meczu Manchesteru United z Borussią Dortmund, rozgrywanego w Las Vegas, kiedy Harry Maguire źle podał do Christiana Eriksena. Angielski obrońca zagrał do Duńczyka, mimo że wokół niego znajdowało się aż trzech przeciwników.

Nieodpowiedzialne podanie Maguire'a sprawiło, że Borussia przejęła piłkę i wyszła z szybkim kontratakiem. Manchester United nie stracił jednak gola, bo w bramce dobrze spisał się Andre Onana, który odbił strzał Sebastiana Hallera.

Kameruńczyk poradził sobie z uderzeniem rywala, ale nie z emocjami. Zaraz po interwencji Onana ruszył z pretensjami w stronę Maguire'a. Kameruńczyk dał Anglikowi jasno do zrozumienia, że bardzo nie spodobało mu się jego zagranie, które naraziło zespół na utratę bramki.

Onana zrobił to, czego przez lata nie robił były już bramkarz Manchesteru United - David de Gea. Hiszpan nie reagował tak nerwowo na błędy Maguire'a, które przytrafiały mu się bardzo często. M.in. przez to angielskie media spekulują, że obrońca jest na wylocie z klubu z Old Trafford.

Maguire trafił do United latem 2019 r. Klub z Old Trafford zapłacił za niego aż 80 mln funtów, czyniąc z niego najdroższego obrońcę na świecie. Maguire nie grał już jednak tak dobrze jak w Leicester City. Niedawno Anglicy informowali, że piłkarzem interesował się West Ham United.

Onana to zaś nowy nabytek Manchesteru United. Kameruńczyk trafił do klubu kilkanaście dni emu z Interu Mediolan. Anglicy zapłacili za bramkarza około 55 mln euro. Onana debiutował w niedawnym sparingu z Realem Madryt.

Poniedziałkowy sparing zakończył się zwycięstwem Borussii 3:2. To kolejne zwycięstwo niemieckiej drużyny, która pokonała wcześniej trzech lokalnych rywali oraz San Diego Loyal (6:0). Borussię czekają jeszcze sparingi z Chelsea (3 sierpnia) i Ajaksem (6 sierpnia).

Manchester United doznał zaś trzeciej porażki z rzędu. Wcześniej drużyna Erika ten Haga przegrała z Realem Madryt (0:2) i Wrexham (1:3). Z Walijczykami Manchester United grał jednak w eksperymentalnym, młodzieżowym składzie. Jeszcze wcześniej drużyna ten Haga pokonała Arsenal (2:0), Lyon (1:0) i Leeds United (2:0).

Manchester United sezon ligowy zacznie 14 sierpnia, kiedy podejmie Wolves. Pięć dni później Borussia zagra u siebie z FC Koeln w 1. kolejce Bundesligi.