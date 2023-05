Sceny pod Camp Nou. Polscy kibice w akcji. "Pij szybciej"

- Visca Barca, visca Catalunya - krzyczeli kibice pod stadionem na godzinę przed meczem. Były też polskie akcenty. - Nie wpuszczą nas przecież z tym piwem. Pij szybciej - poganiał jeden drugiego. Choć tak naprawdę bardzo spieszyć się nie musieli, bo na blisko 100 tys. Camp Nou, które po sezonie zostanie przebudowane - Barcelona w kolejnym sezonie będzie grać na stadionie olimpijskim - w sobotę kibice wpuszczani byli wyjątkowo sprawnie.

Dla Barcelony sobotnie ligowe starcie z Realem Sociedad było pierwszym na Camp Nou po zdobyciu mistrzostwa. Świętowanie zaczęło się tydzień temu. Konkretnie w niedzielę na stadionie Espanyolu, a więc lokalnego rywala, gdzie Robert Lewandowski strzelił dwa gole, Barcelona wygrała 4:2, a później zaczęła się bawić.

Był przejazd odkrytym autokarem przez miasto, była feta z kibicami, były tańce i wygibasy Lewandowskiego, ale było też świętowanie we własnym gronie. W czwartek - dwa dni przed meczem z Realem Sociedad - kiedy piłkarze wraz ze swoimi partnerkami spotkali się na uroczystej kolacji w nadmorskiej restauracji Tropical de Gava.

"Już chyba koniec tego świętowania"

- Już chyba koniec tego świętowania, bo sami słyszycie, że nie mam głosu - mówił zachrypnięty Xavi na konferencji przed meczem z Realem Sociedad. Wracał wtedy też do poniedziałkowej fety. - Objazd po mieście był spektakularny. Miałem gęsią skórkę. Chcę teraz jeszcze raz podziękować kibicom, bo to było cudowne. Piłkarze, którzy wcześniej tego nie przeżyli, zdali sobie sprawę z wielkości tego klubu. To był dla nas dobry sezon. Ale on jeszcze się nie skończył. Chcemy przejść do historii jako drużyna z najmniejszą liczbą straconych goli czy z koroną króla strzelców dla Roberta. No i też chcemy po prostu godnie zakończyć ten sezon - wskazywał Xavi.

Przed sobotnim meczem na pewno było godnie i honorowo, bo piłkarze Realu Sociedad zrobili mistrzowski szpaler dla Barcelony. Tuż przy bocznej linii ustawili się w dwóch rzędach i czekali aż zawodnicy Xaviego wyjdą z tunelu. Jako ostatni na murawie pojawił się Lewandowski. Był wyjątkowo skoncentrowany. W przeciwieństwie do kilku swoich kolegów nie przybijał z nikim piątek, tylko pewnym i szybkim krokiem przeszedł przez szpaler.

"On tu musi wrócić. I wróci. Zobaczycie"

"Campeones", czyli mistrzowie krzyczeli wiele razy w trakcie meczu kibice Barcelony. Także w 6. minucie. Zaraz po tym, jak błąd na własnej połowie popełnił Jules Kounde. Obrońca Barcelony stracił piłkę w pozornie prostej sytuacji, a po chwili Mikel Merino pokonał Marca-Andre ter Stegena. Lewandowski stał wtedy w środku pola i trzymał się pod boki. Po chwili poszedł do Ousmane'a Dembele i zaczął mu coś tłumaczyć. A później zaczął się na niego denerwować, rozkładać bezradnie ręce - jak w 21. minucie - kiedy Dembele ruszył z piłką lewą stroną, wbiegł w pole karne, lecz został wypchnięty z boiska.

Lewandowski, Fati, Pedri, Gavi. Gdy w sobotnie popołudnie przechadzaliśmy się po centrum Barcelony, koszulki z tymi nazwiskami przewijały się najczęściej. Ale nadal nie było ich aż tak wiele, jak tych z nazwiskiem Leo Messiego. - Wszyscy na niego czekamy. Barcelona to jest jego dom. On tu musi wrócić. I wróci. Zobaczycie - przekonywał nas kelner w argentyńskiej restauracji El Laurel.

Ale nawet nie musiał przekonywać, bo w Barcelonie wszyscy czekają na powrót Messiego. To widać, ale też słychać. Od kilku miesięcy kibice na każdym meczu wykrzykują nazwisko swojego idola. Nie inaczej było w sobotę - już w 10. minucie z trybun poniosło się głośne "Messi, Messi, Messi". A minuta pewnie też nie była przypadkowa, bo Argentyńczyk właśnie z "dziesiątką" na plecach biegał w koszulce Barcelony, zanim dwa lata temu zalany łzami odchodził do PSG.

"Madryt, draniu, przywitaj się z mistrzem"

"Madryt, draniu, przywitaj się z mistrzem" i "Kto nie skacze, ten z Madrytu" - od tych przyśpiewek na Camp Nou zaczęła się druga połowa. Kibicom Barcelony w ogóle nie przeszkadzało, że ich zespół przegrywa z Realem Sociedad. I nawet po przerwie nie za bardzo tworzy sytuacje, by choćby doprowadzić do remisu. A od 72. minuty przegrywa 0:2, bo bramkę dla Sociedad zdobył Alexander Sorloth.

Mimo to w sobotę na Camp Nou zabawa trwała w najlepsze. Też po meczu - przegranym z Realem 1:2, bo w 90. minucie kontaktową bramkę zdobył Lewandowski - kiedy piłkarze Barcelony zostali na murawie. Kapitan zespołu Sergio Busquets w 84. minucie schodząc z boiska był żegnany brawami, ale później na to boisko wrócił. Już z pucharem za mistrzostwo, z którym wraz ze swoimi kolegami z drużyny zrobił obchód wokół stadionu.

Barcelona ma do rozegrania jeszcze trzy ligowe spotkania. Najbliższe we wtorek, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Realem Valladolid. Początek meczu o 22.