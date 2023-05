Remis, 94. minuta i piłka do Podolskiego. Sekundę później ekstaza. Sceny w ekstraklasie [WIDEO]

Mecz rozpoczął się niemrawo, bez wyraźnej przewagi jednej z drużyn. Najpierw próbowali goście, lecz w trzeciej minucie przed bramką Górnika Bichakchyana zatrzymał Erik Janża. Druga dobra okazja przytrafiła się dziewięć minut później, lecz po dośrodkowaniu Kamila Grosickiego akcji wślizgiem nie zdążył Luka Zahović.

Ekstraklasa. W pierwszej połowie bez bramek w Zabrzu, choć szanse były

Po intensywnym i ciekawym początku reszta pierwszej części spotkania przebiegła pod znakiem spokojnego rozgrywania piłki i co jakiś czas niezbyt groźnych prób ze strony obu zespołów. W 28. minucie swoich szans próbował Zahović, który znajdując się tuż pod polem karnym, niecelnie dośrodkował prosto pod nogi obrońcy Górnika.

W 40. minucie Grosicki był blisko wpisania się na listę strzelców, lecz świetnie zachował się bramkarz gospodarzy, Daniel Bielica, który wyszedł z bramki i wybił piłkę w ostatnim momencie przed dopadnięciem do niej reprezentanta Polski. Po tej akcje jednakże sędzia i tak odgwizdał spalonego. Pięć minut później akcję Pogoni rozpoczął Bichakchyan. Ormianin dobrze dograł na dobieg do Zahovicia, a ten wycofał ją do Damiana Dąbrowskiego. Pomocnik Pogoni uderzył na bramkę Górnika, lecz ponownie dobrze interweniował Bielica.

Ciekawie zaczęło się robić w końcówce pierwszej połowy, gdy sędzia doliczył aż osiem minut przez przerwę wymuszoną użyciem pirotechniki na trybunach. W szóstej minucie doliczonego czasu po dośrodkowaniu Bichakchyana do piłki dopadł Zahović. Słoweniec z główki trafił jednak prosto w bramkarza gospodarzy. Dwie minuty później przed kolejną świetną okazją stanął Yokota. Japończyk otrzymał bardzo dobre prostopadłe podanie od Lukasa Podolskiego i wyszedł na sam na sam z bramkarzem. Jego strzał został jednak zatrzymany przez wślizg Mariusza Malca.

Euforia na trybunach! Podolski w końcówce daje zwycięstwo Górnikowi Zabrze

Druga połowa miała do zaoferowania kibicom o wiele więcej. W 56. minucie Dąbrowski centrował na głowę Zahovicia, lecz ten minimalnie niecelnie uderzył ją szczupakiem obok słupka. Osiem minut później po dłuższej kontroli piłki przez Górnika do kontrataku ruszyli zawodnicy Jensa Gustafssona. Grosicki wyszedł z piłką przed bramkę, minął Bielicę i wyłożył na pustą do Gorgona. Ofiarną interwencją w ostatniej chwili wykazał się jednak Emil Bergstrom, ratujący swój zespół.

W 76. minucie w ataku byli piłkarze Górnika. Podolski próbował swoich sił z dystansu, a po jego strzale piłka trafiła w rękę Stolarskiego. Po analizie wideo sędzia Kwiatkowski zadecydował o przyznaniu rzutu karnego dla gospodarzy. "Jedenastkę" wykonał Szymon Włodarczyk, który strzałem w samo okienko otworzył wynik spotkania.

Radość kibiców Górnika nie trwała jednak długo, bo już w 85. minucie wyrównał Pontus Almqvist. Szwed dostał dobre podanie od Wędrychowskiego i pokonał bramkarza gospodarzy w sytuacji sam na sam.

Zabrzanie do końca walczyli o ponowne wyjście na prowadzenie. W piątej minucie doliczonego czasu gry po podaniu Krawczyka Podolski huknął z pierwszego kontaktu w poprzeczkę. Piłkę od razu przechwycił Robert Dadok, lecz Słowak trafił prosto w Daniela Stipicę. Minutę później jednak dopięli swego i po wrzutce Janży z lewej strony z powietrza świetnie wykończył mistrz świata z 2014 roku.

Podolski, jak cały stadion zresztą, wpadł w prawdziwą euforię i podczas celebracji zdjął koszulkę, za co oczywiście został ukarany żółtą kartką. W 98. minucie w ostatniej akcji meczu w pole karne Górnika przy rzucie rożnym wbiegł bramkarz Pogoni, Daniel Stipica. Doszedł nawet do strzału głową, lecz uderzył prosto w Belicę. Minutę później sędzia zakończył spotkanie.

Tym meczem i wygraną w samej końcówce Górnik ostro namieszał Pogoni w kwestii walkę o podium z Lechem Poznań. Obecnie wielkopolska drużyna znajduje się na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 58. punktów. Pogoń natomiast traci do niej tylko jeden, więc gdyby nie dzisiejsza porażka, wskoczyłaby na tę lokatę. Wszystko więc rozstrzygnie się w ostatniej kolejce w przyszłym tygodniu. Wówczas Lech zagra u siebie z Jagiellonią, a Pogoń również na własnym obiekcie z Radomiakiem Radom.

Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1 (0:0)

Bramki: Szymon Włodarczyk (78'), Pontus Almqvist (83'), Lukasz Podolski (90+4')