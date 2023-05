W Barcelonie postawili pomnik Polakowi. Już jest legendą. Lewandowski musi poczekać

Robert Lewandowski nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Po powrocie z mundialu w Katarze ma problem z regularnym zdobywaniem bramek. W ostatnich 11 meczach strzelił dla FC Barcelony zaledwie cztery gole. Pomimo genialnego początku sezonu, kapitan reprezentacji Polski raczej nie spodziewa się, że kibice będą chcieli postawić mu pomnik w stolicy Katalonii. Monumentu w Barcelonie doczekał się za to inny Polak.

Polak doczekał się pomniku w Barcelonie. Nie chodzi o Lewandowskiego, a o Marcina Jankowskiego

27-letni Marcin Jankowski, znany lepiej graczom z całego świata jako "Jankos", od wielu lat należy do najlepszych graczy League of Legends, jednej z najpopularniejszych gier komputerowych typu MOBA. Przez większość kariery zawodnik reprezentował barwy G2 Esports, z którym w 2019 roku wygrał m.in. prestiżowy turniej Mid-Season Invitational oraz kilka miesięcy później wicemistrzostwo świata. W listopadzie przekazaliśmy informację, że po pięciu latach Jankowski opuszcza szeregi G2 i przenosi się do hiszpańskiego Team Heretics. W świecie League of Legends to informacja porównywalna do opuszczenia przez Leo Messiego Barcelony. "Jankos" jest legendą "LoLa".

Przy okazji trwającej aktualnie w Londynie tegorocznej edycji Mid-Season Invitational, organizatorzy wydarzenia postanowili uhonorować karierę Polaka. Zdecydowali się niedaleko centrum handlowego Westfield La Maquinista w Barcelonie postawić mu specjalny pomnik Lee Sina, czyli postaci często używanej przez niego w grze. Na monumencie została umieszczona również oryginalna tabliczka z pseudonimem zawodnika..

Marcin "Jankos" Jankowski zdecydowanie nie jest postacią anonimową też w świecie tradycyjnego sportu. Nieco ponad dwa lata temu Jankowski po raz pierwszy w historii został nagrodzony wyróżnieniem w kategorii E-Sport podczas 86. edycji Plebiscytu Przeglądu Sportowego.