Szef La Liga otwarcie przyznaje, komu kibicuje. "Wyszedłbym na kłamcę"

Real Madryt w półfinale Ligi Mistrzów mierzy się z Manchesterem City. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Bramki strzelali Vinicius Junior oraz Kevin De Bruyne. W związku z tym kwestia awansu rozstrzygnie się w rewanżu na Etihad Stadium, zaplanowanym na środę 17 maja.

Javier Tebas o Realu: Jestem madridistą, ale nie florentinistą

W starciu z anglikami Real może liczyć na wsparcie m.in. Javiera Tebasa. Mimo sprawowania funkcji szefa La Liga nie kryje się on ze swoim przywiązaniem do Realu Madryt. W 2015 roku udzielił wywiadu dziennikowi "AS", gdzie wyznał, że od dziecka kibicuje tej drużynie.

- Jeśli powiedziałbym, że nie kibicuję Realowi, skłamałbym. Wyobraźcie sobie gdybym powiedział, że wspieram wszystkie drużyny jednakowo, a później wyszłoby, że od dziecka jestem fanem Realu Madryt. Wyszedłbym na kłamcę. Byłem na 27 El Clasico, po których świętowałem zwycięstwa madryckiej drużyny w barach z przyjaciółmi. Wolę mówić tak, jak jest naprawdę - wyznał kilka lat temu Hiszpan.

Teraz, przy okazji półfinałów Ligi Mistrzów UEFA, Tebas znów poruszył temat swoich klubowych sympatii. Zapytany o to, kogo woli zobaczyć w finale z pary Real Madryt - Manchester City, wyraził się bardzo jasno.

Prezydent ligi hiszpańskiej po pierwszym spotkaniu Realu z Manchesterem powiedział, co sądzi o tym widowisku i komu kibicuje. - To był fantastyczny mecz, jakiego zresztą się spodziewałem. Myślę, że do finału wejdzie Real. Jestem madridistą, ale nie florentinistą - powiedział 60-latek, odnosząc się do swojej relacji z prezesem mistrza Hiszpanii, Florentino Perezem. Między Panami w przeszłości bardzo mocno wrzało. Na przykład podczas dyskusji na temat powstania Superligi, gdy Tebas nazwał Pereza "katastrofalnym prezydentem".

Poza tym Javier Tebas wypowiedział się też na temat Viniciusa Juniora, który zrobił na nim ogromne wrażenie. Prezes La Liga przyznał, że jego zdaniem to jeden z najlepszych piłkarzy świata i jest jednym z kandydatów do zdobycia w przyszłości Złotej Piłki.