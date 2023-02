Mordercze treningi Benzemy. "Nawet Cristiano Ronaldo by tego nie wytrzymał"

To słodko-gorzki okres dla Karima Benzemy. Co prawda w 2022 roku zdobył Złotą Piłkę, ale kontuzja zabrała mu mundial w Katarze. Zresztą problemy zdrowotne mocno przeszkadzają mu także w sezonie ligowym. Francuz strzelił dziewięć goli i zaliczył trzy asysty, choć na hiszpańskich murawach przebywał łącznie przez zaledwie 1048 minut. Nie zagrał w ostatnim meczu Realu Madryt z Mallorką (0:1), przez problemy z udem, których nabawił się w spotkaniu z Valencią (2:0). Francuz nie znalazł się przez to w kadrze "Królewskich", która powalczy w Maroku o Klubowe Mistrzostwo Świata.

Javier Atalaya, trener personalny madryckiego snajpera, zabrał głos na temat zdrowia Benzemy. - Jesteśmy spokojni o Karima, bo to nie jest poważny uraz. Z każdym dniem czuje się coraz lepiej. Siedzi w domu i tylko chodzi na siłownie potrenować. Jego mentalność jest taka, że chce się poprawiać każdego dnia. Trenuje bardzo ciężko. Nawet Cristiano Ronaldo nie wytrzymałby jego treningów - mówi Atalaya cytowany przez "Markę".

Trener personalny Benzemy wbił szpilkę także kadrze Francji. - Nie rozumiem zachowania sztabu Francuzów. Karim przyjechał na zgrupowanie świeżo po kontuzji i po ośmiogodzinnej podróży. I co? Musiał trenować na sto procent z ciężarami. Nie rozumiem tego - oświadczył Atalaya.

