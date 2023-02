Media ujawniają obrzydliwe zachowanie Viniciusa. Ohydne gesty i słowa

W niedzielnym meczu ligowym Real Madryt zmierzył się na wyjeździe z Mallorcą. Piłkarze Carlo Ancelottiego zaliczyli fatalny występ, przegrywając 0:1 po samobójczej bramce Nacho Fernandeza. Szansę na wyrównanie w 60. minucie zmarnował Marco Asensio, który nie wykorzystał rzutu karnego. Porażka z ekipą Javiera Aguirre'a sprawiła, że "Królewscy" na ten moment tracą aż osiem punktów do lidera, którym jest FC Barcelona.

Vinicius nie wytrzymał. Ohydne gesty i słowa

Mallorca prowadziła z "Los Blancos" już od 13. minuty. Piłkarze Realu za wszelką cenę próbowali strzelić bramkę na 1:1, jednak ich irytacja rosła z każdą niewykorzystaną sytuacją. Z pewnością nie było to udane spotkanie dla Viniciusa Jr., który wielokrotnie przegrywał pojedynki, tracił piłkę i wdawał się w pyskówki z piłkarzami gospodarzy. Kiedy Brazylijczyk schodził do szatni w przerwie meczu, postanowił ostentacyjnie ucałować herb Realu, co hiszpański "Sport" określił jako "paskudny gest", pokazujący wyższość "Królewskich" nad mniejszą Mallorcą.

Oprócz tego dziennikarze piłkarskiego programu "El Chiringuito" ustalili, że 20-krotny reprezentant Brazylii miał obrazić jednego z piłkarzy Mallorci, odnosząc się do jego niskich zarobków. Vinicius zwrócił się do swojego rywala słowami: Gdy skończysz grać w piłkę to będziesz musiał szukać sobie innej pracy, bo nigdy nie będziesz mieć takich pieniędzy jak ja.

W obecnym sezonie La Ligi 22-latek rozegrał 20 spotkań, w których strzelił siedem bramek i zaliczył trzy asysty. Kolejnym ligowym przeciwnikiem Realu będzie Elche, z którym piłkarze Carlo Ancelottiego zmierzą się w środę 15 lutego o 21:00.