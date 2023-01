Barcelona zagrała z Realem tak, że wszyscy biją brawo. "Piękny to piłkarz"

FC Barcelona pewnie pokonała 3:1 Real Madryt w niedzielnym El Clasico i sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii. Bardzo dobry mecz rozegrał Robert Lewandowski, który zanotował asystę oraz zdobył bramkę na 2:0. Więcej o meczu pisaliśmy --> TUTAJ. Komplementów wobec katalońskiej drużyny nie szczędzą eksperci i internauci.

FC Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii. Internet eksplodował

FC Barcelona prowadziła 2:0 już po pierwszych 45 minutach meczu, co było sporą zasługą Gaviego. Hiszpan zdobył bramkę, a potem zanotował asystę przy trafieniu Lewandowskiego. "Pierwsza połowa to popis Gaviego. Piękny to piłkarz. Real pomaga, pomagając masę błędów, ale Barça ma i prowadzenie, i kluczową bramkę na 2:0, której ostatnio brakowało. Ciekawe, co zmieni Carlo" - zastanawiał się Jakub Kręcidło z Canal+.

Zachwycony Gavim był także Tomasz Ćwiąkała. "To wyglądało jak starcie dwóch drużyn na różnych etapach przygotowań do sezonu. Mecz życia Gaviego. Znakomita Barcelona" - napisał.

Szymon Janczyk z portalu Weszło.com zauważył, że Robert Lewandowski potrafi grać przeciwko Realowi Madryt. "Od kiedy Robert Lewandowski trafił do Hiszpanii, miał udział przy każdej z czterech bramek, którą FC Barcelona strzeliła w El Clasico" - czytamy.

"1. Fizycznie 2. Taktycznie 3. Mentalnie 1:3. Barcelona była dziś wyraźnie lepsza pod każdym względem. Gratulacje! I dobrej zabawy" - dodał Rafał Wolski z Viaplay.

"SUPER CHAMPIONS" - tak wygraną skomentował oficjalny profil FC Barcelony na Twitterze.

Dziennikarz Toni Juanmarti zamieścił na swoim profilu nagranie, na którym widać radość Katalończyków po zwycięstwie. "Piłkarze Barcy świętują na boisku".

"Na tle człapiącego Realu, przede wszystkim Gavi ale i Balde oraz Pedri wyglądali jak bolidy F1. Taktycznie Xavi dziś znowu dał lekcję Carletto (vide 4:0 na Bernabéu)" - ocenił Rafał Lebiedziński.

"Przydałby się Realowi ktoś w rodzaju Mbappe. Zasłużone zwycięstwo i dominacja dziś Barcelony" - dodał Cezary Kucharski.

"Nie wiem, co mnie w tym meczu bardziej zaskoczyło. Koncert Barcelony czy słabość Realu" - podsumował Michał Kołodziejczyk z Canal+ Sport.