Skandal po derbach Londynu. Szok. "Dożywotni zakaz" [WIDEO]

Świetne widowisko zaserwowali piłkarze Arsenalu i Tottenhamu w derbach Londynu. Ostatecznie 2:0 wygrali piłkarze Mikela Artety, którzy ustawili sobie mecz w pierwszej połowie. W drugiej gospodarze starali się odrobić straty, ale trafili na ścianę, którą byl Aaron Ramsdale. Tuż po meczu bramkarz Arsenalu znalazł się, dosłownie, na celowniku kibiców Tottenhamu.

"Szkoda, to tylko sport". Ramsdale komentuje sytuację z kopnięciem przez kibica

Jeszcze w trakcie meczu dochodziło do tradycyjnych przepychanek między zawodnikami. Jednak największe zamieszenie nastąpiło już po zakończeniu spotkania. Aaron Ramsdale starł się słownie z Richarlisonem, a piłkarzy musieli rozdzielać stewardzi. Bramkarz Arsenalu poszedł po swoją butelkę, która leżała obok bramki i wtedy na bandy reklamowe wskoczył jeden z kibiców, który kopnął zawodnika w plecy.

- To powinien być dożywotni zakaz dla kibica Tottenhamu. Głupota najwyższej próby. Richarlison też się nie popisał - napisał na Twitterze dziennikarz Ryan Taylor, który dołączył do tego nagranie z całej sytuacji.

- Kibice Tottenhamu dawali mi do wiwatu przez cały mecz. A ja nie byłem im dłużny. Większość przyjęła to, jako coś naturalnego dla sportu, ale jeden z kibiców próbował kopnąć mnie lekko w plecy. Szkoda, bo na końcu to tylko mecz piłki nożnej - powiedział o całej sytuacji Ramsdale w rozmowie ze Sky Sports.

Na pomoc koledze momentalnie ruszyli inni zawodnicy Arsenalu. W centrum zamieszania znalazł się znany z ognistego temperamentu Granit Xhaka. Szwajcar był gotowy bronić Ramsdale'a nawet przy użyciu siły. Na dalsze przepychanki nie pozwolił jednak Mikel Arteta. Szkoleniowiec siłą odciągnął Xhakę z miejsca zdarzenia. Wcześniej zabrał też Ramsdale'a. Zaprowadził zawodników pod sektor zajmowany przez kibiców Arsenalu, by wspólnie z nimi świętować cenne trzy punkty.

Dzięki wygranej nad Tottenhamem Arsenal umocnił się na pozycji lidera w tabeli Premier League. Drużyna Mikela Artety ma już osiem punktów przewagi nad Manchesterem City, który w sobotę przegrał z Manchesterem United 1:2.