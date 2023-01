Lewandowski trafił na okładki. Tak w Hiszpanii piszą o meczu z Realem

W niedzielny wieczór Robert Lewandowski stanie przed szansą wygrania pierwszego trofeum w koszulce FC Barcelony. W Arabii Saudyjskiej rozegrany zostanie finał Superpucharu Hiszpanii, w którym "Blaugrana" zmierzy się z Realem Madryt. W półfinale obie drużyny wygrały dopiero po seriach rzutów karnych. Real wygrał z Valencią, a Barcelona z Realem Betis. Obie drużyny mierzyły się ze sobą już w tym sezonie w rozgrywkach ligowych. Wtedy górą byli "Królewscy", którzy wygrali 3:1. Lewandowski zaliczył w tamtym spotkaniu asystę i zmarnował świetną okazję na gola przy wyniku 0:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch ocenia: Było super, magicznie. Bardzo czekałem

Hiszpańskie media zapowiadają mecz Real Madryt - FC Barcelona

Lewandowski znalazł się na okładkach hiszpańskich gazet wspólnie z innymi zawodnikami przed niedzielnym meczem. Dziennik "Marca" pisze o "Pustynnej burzy" i cytuje trenerów obu drużyn. Ancelotti mówił o tym, że jego piłkarze nie są nasyceni wygrywaniem, a Xavi podkreślał, że FC Barcelona ma obowiązek wygrać ten tytuł. Byłby to pierwszy puchar 42-latka w roli trenera na ławce Barcelony.

Z kolei "AS" podkreśla, że to "Światowy Superpuchar". W FC Barcelonie gra 17 uczestników ostatnich mistrzostw świata, a w Realu Madryt 13. Do tego na boisku zobaczymy czterech z 15 zawodników nominowanych do nagrody FIFA The Best.

"Mundo Deportivo" nazywa niedzielny finał "SuperKlasykiem" i zapowiada go, jako starcie bramkarzy Courtois - Ter Stegen i napastników Lewandowski - Benzema. "Sport" pisze wprost "Potrzebujemy tego pucharu", który ma rozpocząć drogę Barcelony Xaviego po kolejne trofea.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Początek finałowego starcia w Superpucharze Hiszpanii między Realem Madryt a FC Barceloną już o 20:00. Relację ze spotkania będzie można śledzić na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Szczegóły dotyczące transmisji dostępne są w tym tekście-->TUTAJ.