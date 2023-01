Robert Lewandowski doceniony. Został nominowany do nagrody FIFA The Best

"The Best FIFA Football Awards" to coroczna gala rozdania nagród piłkarskich przyznawanych przez Międzynarodową Federację Piłkarską. Pierwsza edycja odbyła się w 2016 w Zurychu po tym, jak FIFA zrezygnowała ze współorganizowania z France Football Złotej Piłki i zdecydowała stworzyć własne nagrody. W poprzednich dwóch latach statuetka dla najlepszego zawodnika roku przypadła Robertowi Lewandowskiemu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina skradła show na czerwonym dywanie. Największe gwiazdy

34-letni kapitan reprezentacji Polski raczej ma małe szanse na "hat-tricka" i ponowne otrzymanie tej nagrody, choć znalazł się w gronie czternastu nominowanych zawodników. Tradycyjnie głosować będą cztery sektory piłkarskiego świata: 25% głosów pochodzić będzie od dziennikarzy; 25% kapitanów drużyn narodowych; 25% selekcjonerów; a pozostałe 25% od fanów.

Największymi faworytami do zgarnięcia głównej nagrody będą bez wątpienia Karim Benzema oraz Leo Messi. Francuz w minionym roku wygrał z Realem Madryt ligę hiszpańską oraz Champions League. Zgarnął już także Złotą Piłkę. Natomiast Argentyńczyk to świeżo upieczony mistrz świata oraz najlepszy zawodnik turnieju w Katarze, co niewątpliwie wpłynie na perspektywę głosujących, którzy mają świeże wspomnienia jego świetnej gry na mundialu.

Oto nominowani w kategorii najlepszy piłkarz:

Julian Álvarez

Jude Bellingham

Karim Benzema

Kevin de Bruyne

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Robert Lewandowski

Sadio Mane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Neymar

Mohamed Salah

Vinícius Junior

Podobnie rozkładają się faworyci do nagrody najlepszego trenera drużyny męskiej 2022 roku. Statuetka najpewniej trafi do rąk Carlo Ancelottiego, szkoleniowca Realu Madryt, albo Lionela Scaloniego, selekcjonera reprezentacji Argentyny. Wpływ mistrzostw świata w Katarze spowodował, że większą część nominacji stanowią trenerzy kadr narodowych. Wyróżniony został Walid Regragui, z kadry Maroka, półfinalisty mundialu.

Oto nominowani w kategorii najlepszy trener:

Carlo Ancelotti

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Walid Regragui

Lionel Scaloni

Spośród męskich kategorii, głosujący wybiorą również najlepszego bramkarza ostatnich dwunastu miesięcy. Tutaj największe szanse ma Thibaut Courtois, golkiper Realu Madryt i laureat nagrody imienia Lwa Jaszyna od France Football dla najlepszego bramkarza roku. FIFA wyróżniła również najlepszego bramkarza mundialu, Argentyńczyka Emiliano Martineza, czy Marokańczyka Yassine Bounou z Sevilli.

Oto nominowani w kategorii najlepszy bramkarz:

Álisson Becker

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson

Emiliano Martínez

Pełna lista pozostałych kategorii oraz nominacji poniżej:

Najlepsza piłkarka:

Aitana Bonmatí

Debinha

Jessie Fleming

Ada Hegerberg

Sam Kerr

Beth Mead

Vivianne Miedema

Alex Morgan

Lena Oberdorf

Alexandra Popp

Alexia Putellas

Wendie Renard

Keira Walsh

Leah Williamson

Najlepsza bramkarka:

Christiane Endler

Ann-Katrin Berger

Mary Earps

Merle Frohms

Alyssa Naeher

Sandra Paños García-Villamil

Nagroda im. Puskasa za najładniejszą bramkę:

Mario Balotelli (Adána Demirspor vs Goztepe)

Amandine Henry (FC Barcelona vs Olympique Lyon)

Théo Hernández (AC Milan vs Atalanta)

Alou Kuol (Irak U-23 vs Australia U-23)

Kylian Mbappé (Argentyna vs Francja)

Francisco González Metilli (Rosario Central vs Club Atlético Central Córdoba)

Marcin Oleksy (Warta Poznań vs Stal Rzeszow; Amp Futbol)

Salma Paralluelo (FC Barcelona vs Villarreal)

Richarlison (Brazylia vs Serbia)

Alessia Russo (Anglia vs Szwecja)

Dimitri Payet (Olympique Marsylia vs PAOK Thessaloniki)

Nagroda kibiców: