"Hołd" dla Lewandowskiego. Dembele zdradził, co usłyszał na pierwszym spotkaniu

Kapitan reprezentacji Polski zaliczył kapitalne wejście do ligi hiszpańskiej. Po czterech meczach ma na koncie pięć bramek i jest współliderem klasyfikacji strzelców wraz z Iago Aspasem. Z kolei najwięcej asyst w zespole z Katalonii mają aktualnie Ansu Fati, Jules Kounde oraz Ousmane Dembele. Ten ostatni zdradził, co Lewandowski powiedział mu podczas pierwszego spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Ousmane Dembele, czyli człowiek, który ma podawać Robertowi Lewandowskiemu. "Ty będziesz mi często asystował"

Dembele w zeszłym sezonie był najlepszym asystentem w La Liga. W 21 spotkaniach zanotował ich łącznie trzynaście. W tym sezonie Francuz znów ma być jednym z lepiej podających. Poprosił go o to sam Robert Lewandowski. - Podczas naszego pierwszego spotkania powiedział mi: "Ty będziesz mi często asystował". Mam nadzieję, że będzie tych goli dużo - wyjawił zapytany w rozmowie z "Mundo Deportivo" o to, ile bramek strzeli Polak w tych rozgrywkach.

"Lewandowski stał się jednym z nas". W 15 sekund pokazali, że jest wielki

Ousmane Dembele przyznał również, że polski napastnik jest już liderem drużyny. Imponujące jest jego podejście do sportu, profesjonalizm oraz uśmiech. - Widzimy go codziennie na treningach. To bardzo dobry gość, cały czas się śmieje i dużo ze wszystkimi rozmawia. Ma 34 lata i spore doświadczenie, a tu jest wielu młodych zawodników. Jest liderem dla tej drużyny - stwierdził.

Francuz został również zapytany o jego relacje z nowymi piłkarzami katalońskiej drużyny. - Bardzo dobre zarówno z Robertem, jak i z Raphinhą. Lewandowskiego znam jeszcze z Bayernu. Od lat jest jednym z najlepszych.

FC Barcelona ma cichego bohatera. Jeszcze niedawno był wyśmiewany. Genialny

Ousmane Dembele mógł odejść z FC Barcelony? "Tylko Barca"

W rozmowie z "Mundo Deportivo" Dembele przyznał również, że nie wyobrażał sobie odejścia z Barcelony. Mimo że rozmowy dotyczące nowej umowy znacznie się przedłużały. - Zawsze mówiłem Xaviemu, że chcę tu pozostać. Trwało to tak długo ze względu na negocjacje, ale ja zawsze powtarzałem, że chcę pozostać w Barcelonie i ostatecznie wszyscy są zadowoleni - powiedział i dodał: - Rozmawiałem tylko z Barceloną. Powiedziałem mojemu przedstawicielowi "tylko Barca".

Z kolei na łamach katalońskiego "Sportu" francuski napastnik wyznał, że marzy o odegraniu kluczowej roli w kadrze podczas mundialu w Katarze. - Chcę odgrywać główną rolę na mundialu. Mamy bardzo dobrą reprezentację, ale to nie ja jestem selekcjonerem. Ja chcę jechać do Kataru, ale decyzja należy do selekcjonera. Najważniejsze są występy. Jeśli będę grał dobrze, będę miał większe szanse na wyjazd na mundial.