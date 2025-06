22-latka zawstydza gwiazdy. Czegoś takiego nie było od 35 lat!

Iga Świątek już wie, że jeśli w czwartek pokona Arynę Sabalenkę to w finale Rolanda Garrosa zmierzy się ze zwyciężczynią pary Lois Boisson - Coco Gauff. Francuzka dokonała nieprawdopodobnych rzeczy podczas tegorocznego turnieju. Choć jest absolutną debiutantką i sklasyfikowano ją w czwartej setce rankingu, jest już w półfinale zmagań. Dopiero co wyeliminowała faworyzowaną Mirrę Andriejewą, a historycy jej sukces porównali do osiągnięć wielkich mistrzyń.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Powinno się otworzyć drzwi i serdecznie im podziękować za niezdobycie mistrzostwa od lat

Francuzka i jej sensacja. Tego nie było od ponad trzech dekad

Profil OptaAce na portalu X, który specjalizuje się w odnajdowaniu i prezentowaniu statystycznych ciekawostek dotyczących tenisa, opublikował dwa wpisy w kontekście sukcesu Francuzki.

- Lois Boisson jest trzecią zawodniczką od 1980 roku, która dotarła do półfinału swojego pierwszego występu w głównej drabince Wielkiego Szlema w grze pojedynczej kobiet, po Monice Seles (Roland Garros 1989) i Jennifer Capriati (Roland Garros 1990) - napisano.

To jednak nie koniec sukcesów reprezentantki gospodarzy. - Lois Boisson jest pierwszą zawodniczką spoza pierwszej top 300 rankingu WTA, która pokonała wiele zawodniczek z pierwszej 10 w jednym turnieju od czasu Sereny Williams w Chicago w 1997 r. (przeciwko Mary Pierce i Monice Seles) - z wyłączeniem zawodniczek nieuwzględnianych w rankingu. Nieustraszona - skomentował profil OptaAce.

Lois Boisson, która w maju skończyła 22 lata, zajmuje 361. miejsce w rankingu WTA. Podczas tegorocznej edycji French Open pokonała już Elise Mertens (24. WTA), Anhelinę Kalininę (113. WTA), Elsę Jacquemot (138. WTA), Jessicę Pegulę (3. WTA) i we wtorkowe popołudnie Mirrę Andriejewą (6. WTA). Gdzie jest jej limit? Francuscy kibice chcieliby wierzyć, że w samym finale. Aby w nim się znaleźć, musi pokonać wiceliderkę światowego rankingu Coco Gauff (2. WTA), która przez cały dotychczasowy udział w turnieju straciła tylko seta - w ćwierćfinale z rodaczką Madison Keys.