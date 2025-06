Trzęsienie ziemi w Arsenalu. Wymienili trzy nazwiska. Wśród nich Polak

Arsenal w niedawno zakończonym sezonie zdobył wicemistrzostwo Anglii (trzecie z rzędu) czy zagrał w półfinale Ligi Mistrzów. Mimo wszystko trudno uznać to za wielkie sukcesy londyńczyków, którzy zaczęli robić kadrowe porządki.

Arsenal wydał komunikat. Przekazali, co z polskim piłkarzem. "W stosownym czasie"

W środowym komunikacie pożegnano grupę 20 piłkarzy z pierwszego zespołu (m.in. Jorginho, Raheem Sterling, Kieran Tierney) oraz grup młodzieżowych - ich wygasające kontrakty nie zostaną przedłużone lub też dobiegają końca ich wypożyczenia. I dodano, że nadal trwają negocjacje z trojgiem zawodników, w tym Michałem Rosiakiem (poza nim Thomas Partey i piłkarka Chloe Kelly).

"Rozmowy są w toku. Gdy tylko wszystkie strony dojdą do porozumienia, w stosownym czasie wydamy komunikat" - przekazano. Tym samym przyszłość 19-letniego Polaka, będącego mocnym punktem zespołu U-21 (26 występów, sześć goli, dwie asysty), pozostaje niewiadomą.

Michał Rosiak negocjuje z Arsenalem. Niedawno był w składzie na hit Ligi Mistrzów

Faktem jest, że pomocnik pukał do bram pierwszego zespołu. Trener Mikel Arteta zapraszał go na treningi, a ponadto powołał go na wyjazdowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. W stolicy Hiszpanii 19-latek tylko patrzył z ławki, jak Jakub Kiwior i spółka odnoszą zwycięstwo 2:1 na wagę przypieczętowania awansu (w półfinale londyńczycy odpadli z PSG, późniejszym triumfatorem rozgrywek).

Na razie Michał Rosiak nie zadebiutował w seniorskim zespole Arsenalu. Grał za to w młodzieżowych reprezentacjach Polski, ostatnio w kategorii U-19 (pięć występów, bez gola i asysty).