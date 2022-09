FC Barcelona ma cichego bohatera. Jeszcze niedawno był wyśmiewany. Genialny

FC Barcelona jest obecnie wiceliderem tabeli hiszpańskiej La Liga. Katalończycy mają na koncie 10 punktów, po trzech zwycięstwach i jednym remisie. W ostatniej kolejce efektownie wygrali 3:0 z Sevillą. Do Realu Madryt traci aktualnie dwa punkty.

Marc-Andre ter Stegen imponuje skutecznymi interwencjami. Genialna statystyka Niemca

Cichym bohaterem początku sezonu w barwach FC Barcelony jest bramkarz Marc-Andre ter Stegen. Wygląda na to, że Niemiec wraca do wysokiej formy po tym, jak jeszcze rok temu był wyśmiewany. Mało kto spodziewał się wtedy, że bramkarz będzie jednym z liderów katalońskiej drużyny.

Hiszpańskie media zwracają uwagę na imponującą statystykę niemieckiego bramkarza, który do tej pory obronił aż 12 z 13 strzałów oddanych na jego bramkę. Oznacza to ponad 90-procentową efektywność jego interwencji. Jedyną bramkę ter Stegen stracił w meczu z Realem Sociedad. "Ten człowiek to ściana" - napisała po ostatnim spotkaniu hiszpańska "Marca".

"Wrócił wielki ter Stegen. Odgrywa w wyjściowej jedenastce kluczową rolę i zapewnia zespołowi punkty" - można przeczytać w poniedziałkowym "Mundo Deportivo".

Media zwracają także uwagę na to, że ter Stegen potrafi bardzo dobrze grać na przedpolu. W ostatnim meczu był piątym najlepiej podającym piłkarzem FC Barcelony. Zanotował też kilka udanych przechwytów.

Ter Stegen wraca do formy. A miał fatalny zeszły rok

Początek sezonu pokazuje, że wraca stary-dobry Marc-Andre ter Stegen, który w ostatnim sezonie nie spisywał się zbyt dobrze. Lato poświęcił jednak na pracę z trenerem bramkarzy oraz na rozmowy z Xavim i z meczu na mecz prezentuje coraz lepszą dyspozycję. Ponadto ter Stegen wydaje się być idealnym zastępcą Manuela Neuera w reprezentacji Niemiec.