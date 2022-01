"Xavi zaniemówił". Wszyscy w Barcelone zszokowani. To koniec Dembele w tym klubie?

Ostatnie tygodnie dla klubu ze stolicy Katalonii oznaczały przede wszystkim starania związane z dopięciem transferu Ferrana Torresa z Manchesteru City. W międzyczasie jednak toczone były rozmowy na temat przyszłości Ousmane'a Dembele. W pewnym momencie można było się spodziewać, że Francuz dogada się z klubem i złoży podpis pod nową umową.

Klub zszokowany żądaniami Dembele

Okazało się jednak, że wymagania Francuza i jego agentów były wręcz kosmiczne. Ousmane Dembele zażądał wynagrodzenia na astronomicznym poziomie 43 milionów euro brutto. Dodatkowo do tej kwoty miało być dodane kolejne siedem milionów bonusów, które miały być uzależnione od indywidualnych dokonać francuskiego skrzydłowego.

Dziennikarz Florian Plettenberg poinformował, że zarówno FC Barcelona, jak i Xavi Hernandez byli zszokowani, gdy usłyszeli żądania zawodnika i jego agentów. Trener Barcy miał wręcz "zaniemówić, gdy usłyszał proponowane rozwiązania kontraktowe".

Bayern również rezygnuje z Dembele

Póki co nic nie wskazuje na to, aby Ousmane Dembele pozostał w klubie na dłużej. Po zadeklarowaniu tak wysokich żądań, których klub z pewnością nie będzie w stanie mu zapewnić, wydaje się, że przyszłość Francuza nie będzie związana z Camp Nou. Wykluczony jest również jego powrót do Bundesligi - Bayern Monachium także nie zamierza realizować żądań Dembele.

W obecnym sezonie Ousmane Dembele rozegrał dziewięć meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Łącznie dla Barcy wystąpił w 127 spotkaniach, strzelając w nich 31 goli i notując 23 kluczowe podania.