Była gwiazda Realu Madryt rzuciła piłkę i została rybakiem. "Mogę umrzeć w biedzie"

Fabio Coentrao, wychowanek Rio Ave, wyrobił sobie renomę w Benfice. To właśnie swoją grą w Lizbonie przekonał do siebie działaczy Realu Madryt, którzy w 2011 roku zapłacili za bocznego obrońcę aż 30 milionów euro. I choć w barwach Królewskich rozegrał ponad sto meczów, zdobył dwa mistrzostwa kraju, wygrał dwie Ligi Mistrzów, Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii, to jego pobyt w Realu nie był zbyt udany. Portugalczyk nigdy nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

Były piłkarz Monaco i Sportingu ma na swoim koncie także 52 występy w kadrze Portugalii, z którą nie wygrał jednak Euro 2016, bo złapał kontuzję. Fabio Coentrao zakończył karierę latem, gdy wygasła jego umowa z Rio Ave. Coentrao rzucił futbol, choć ma 33 lata, czyli jest rówieśnikiem... Roberta Lewandowskiego.

Coentrao został wędkarzem

Portugalczyk poświęcił się swojej drugiej pasji, którą jest wędkarstwo. - Pomyślałem, że chcę być szczęśliwym człowiekiem. A prawda jest taka, że nie ma pieniędzy, które mogłoby się zapłacić za szczęście. Urodziłem się biedny. Nie mam zatem nic przeciwko umieraniu w biedzie - mówi Coentrao w dokumencie, który niedawno pojawił się na Youtubie.

Warto dodać, że piłkarz pochodzi z rybackiej rodziny. Ojciec Fabio też był rybakiem. - Ludzie, którzy kochają morze powinni iść za głosem serca. Bycie rybakiem to zajęcie także dla młodych pokoleń. Proste życie na morzu to żaden wstyd, choć wielu się tak wydaje. Są w błędzie, bo morze jest cudowne - cytuje go dziennik "As".