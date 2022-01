Legia, Raków i Śląsk walczą o Polaka z Niemiec. "Poczuł krew"

Dennis Jastrzembski to jedno z największych odkryć Herthy Berlin w tym sezonie. Lewy wahadłowy przed startem Bundesligi wrócił do klubu z wypożyczenia do III ligi niemieckiej. I okazało się, że nie straszna mu gra na znacznie wyższym poziomie rozgrywkowym. Robił również dobre wrażenie na treningach. Jastrzembski zanotował w tym sezonie 10 występów. Mimo tego wszystkiego wiele wskazuje na to, że mający polskie i niemieckie obywatelstwo piłkarz pożegna się z Herthą.

Polskie kluby chcą piłkarza Herthy

Jego kontrakt z berlińskim klubem wygasa w czerwcu tego roku, ale możliwe, że piłkarz zmieni barwy jeszcze w styczniu. Jego aktualny pracodawca nie będzie robił mu problemów z odejściem. Jak informuje niemiecki "Transfermarkt" Jastrzembski budzi zainteresowanie klubów duńskich i polskich. Wśród tych drugich wymienia się trzy zespoły – Legię Warszawa, Raków Częstochowa i Śląsk Wrocław.

- Jako że poradził sobie na poziomie Bundesligi dzięki ciągłej pracy i rozwojowi przez ostatnie sześć miesięcy, to oczywiście poczuł krew. Oczywiście chce grać więcej i zbierać coraz więcej minut – mówi Umut Schleyer, przedstawiany przez "Transfermarkt" jako doradca piłkarza.

Dennis Jastrzembski to 21-latek posiadający polskie i niemieckie obywatelstwo. Jego rodzice są Polakami, ale zawodnik urodził się w Niemczech. Ma na swoim koncie występy w młodzieżówkach obu krajów. Ostatni raz grał dla polskiej kadry. Było to we wrześniu 2020 roku w meczy eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy (0:1 z Serbią). OD 2015 roku jest zawodnikiem Herthy, gdzie grał w drużynach młodzieżowych. Potem był wypożyczany do Paderborn i Waldhof Mannheim. Może grać na lewym skrzydle bądź na lewym wahadle.

