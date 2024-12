Media: Młodzieżowy reprezentant Polski opuści giganta!

Marcel Lotka urodził się w Niemczech i tam zaczął piłkarską karierę, ale grał dla wielu młodzieżowych reprezentacji Polski. Bramkarz od 2022 roku związany jest z Borussią Dortmund, ale w pierwszym zespole finalisty ostatniej Ligi Mistrzów jeszcze nie zagrał. Niedługo jednak może wreszcie powrócić do gry w Bundeslidze, w której ma na koncie 10 spotkań.

Marcel Lotka odejdzie z Borussii Dortmund? Chce go klub z Bundesligi

W zagranicznych mediach pojawia się coraz więcej informacji o rzekomym odejściu Lotki z Borussii i to jeszcze tej zimy. Bramkarz ma ważny kontrakt do czerwca 2025 roku i w styczniu może podpisać umowę z nowym zespołem. "Ruhr Nachrichten" twierdzi jednak, że jest jeden zespół gotowy zapłacić za 23-latka i mieć go u siebie już zaraz.

Według źródła zainteresowanym klubem jest 1.FC Heidenheim, czyli 16. drużyna Bundesligi. Obecnie numerem jeden w bramce tego zespołu jest Kevin Mueller, czyli absolutna legenda klubu. 34-latek gra dla Heidenheim od 2015 roku i zaliczył w jego barwach aż 310 występów. Niewykluczone jednak, że w lecie pożegna się z klubem i wówczas zwolni się jego miejsce.

Drużyna walcząca o utrzymanie w Bundeslidze jest więc skora, by ściągnąć Lotkę do siebie i zapłacić Borussii za transfer już w styczniu. Według portalu transfermarkt.de wartość bramkarza to około 1,3 miliona euro. Z racji wieku mógłby być on dobrą inwestycją na przyszłość dla potencjalnych kupców.

Lotka w Bundeslidze zagrał już 10 meczów - wszystkie w barwach Herthy Berlin w 2022 roku. Aktualnie jest numerem jeden w rezerwach Borussii i w sezonie 2024/25 ma na koncie 14 występów w trzeciej lidze niemieckiej. Zachował w nich cztery czyste konta i wyciągał piłkę z siatki 21 razy.