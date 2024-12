Tak wygląda choinka Manuela Neuera. Kibice nie wytrzymali

W piątkowy wieczór Bayern Monachium zaakcentował solidną pierwszą część sezonu i rozbił aż 5:1 RB Lipsk. Tym samym umocnił się na pierwszej lokacie w tabeli Bundesligi i na takim też miejscu zakończy rok 2024. Po meczu piłkarze Vincenta Kompany'ego udali się na przerwę świąteczną. Część z nich już zdążyła pochwalić się zdjęciami z tego magicznego czasu. Jedno wzbudziło szczególne poruszenie w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Momenty Roku 2024. Kolejny słaby rok reprezentacji Polski. Żelazny: To jedyny plus

Manuel Neuer wywołał spore kontrowersje. Wystarczyło jedno zdjęcie. Fani oburzeni

Mowa o publikacji Manuela Neuera. Niemiecki bramkarz klasycznie złożył życzenia kibicom. "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku" - napisał na Instagramie. Jednak to nie słowa, a dołączona fotografia zaskoczyła fanów. Piłkarz pozował na niej w towarzystwie... choinki i to dość nietypowej. Nie był to bowiem klasyczny świerk, sosna, jodła czy też inne iglaste drzewko, a metalowa konstrukcja, przyozdobiona roślinami, gałązkami, a także kilkoma bombkami. Wyglądała dość dziwacznie.

Taki rodzaj "choinki" wzbudził spore zdziwienie internautów. Pojawiło się wiele prześmiewczych komentarzy. Obserwatorzy nie mogli zrozumieć, dlaczego Neuer nie zdecydował się na tradycyjne drzewko świąteczne. "Zarabiasz więcej niż moi rodzice razem wzięci. Czy nadal w tej sytuacji powinniśmy kupować Ci sosnę?", "Nie masz na to pieniędzy?", "Składam petycję o kupienie Munuelowi pięknej choinki", "Wszystkiego najlepszego, ale naprawdę, to twoja choinka?", "Co jest nie tak z tym drzewkiem?", "Co to za choinka, facet?" - to tylko część ironicznych komentarzy pod adresem Neuera.

Zobacz też: Legenda masakruje Leo Messiego! Niespodziewany atak.

Manuel Neuer kontuzjowany

Manuel Neuer już od wielu lat jest podstawowym zawodnikiem Bayernu. Gdy tylko jest zdrowy, to trenerzy chętnie na niego stawiają. Nie przeszkadza im fakt, że ma już 38 lat. Liczy się forma. A ta jest całkiem przyzwoita. Wystąpił w 19 meczach tego sezonu, wpuszczając 13 goli, a 12 razy zachowując czyste konto.

Ostatnio o Neuerze zrobiło się głośno, a powodem było skandaliczne zachowanie. Już w 17. minucie hitowego starcia z Bayerem Leverkusen (0:1) w Pucharze Niemiec bramkarz wyleciał z boiska. Otrzymał czerwoną kartkę za brutalny faul na Jeremim Frimpongu. Od grudnia Neuer nie gra w związku ze złamaniem żebra.