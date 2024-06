Prezes Borussii przemówił ws. Piszczka! Co za słowa

"Bardzo się cieszę, że wracam do Borussii Dortmund, tym razem w roli asystenta trenera. Dziękuję za zaufanie" - ogłosił w czwartek Łukasz Piszczek, który został współpracownikiem Nuriego Sahina, nowego szkoleniowca dortmundczyków.

Łukasz Piszczek wraca do Borussii Dortmund. Wiadomo, czyj to pomysł

Wieść o zatrudnieniu Piszczka w Borussii odbiła się szerokim echem w Niemczech, a także wśród polskich ekspertów i dziennikarzy. "Wchodzi w trenerkę z drzwiami", "oby to był początek drogi, która zakończy się zatrudnieniem polskiego trenera w lidze Top 5" - pisali.

Głos zabrał także Hans-Joachim Watzke, od 19 lat będący prezesem klubu z Dortmundu. I zdradził, czyj właściwie był to pomysł. - Nuriego Sahina, a ja o tym pomyśle mogę powiedzieć tylko jedno: to fantastyczna idea! Łukasz Piszczek jest "człowiekiem Borussii Dortmund" co udowodnił przez wiele lat. Miałem i mam do niego ogromny szacunek. Nie tylko za to, jakim był piłkarzem, jak wiele dał Borussii, ale również za to jak fantastyczny ma charakter - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Sahin i Piszczek świetnie znają się jeszcze z boiska. W Dortmundzie grali ze sobą sezonie 2010/11, a potem w latach 2013-2018. Turek to legenda klubu, w którym zadebiutował w wieku niespełna 17 lat. Już pod koniec kariery (buty na kołku zawiesił po rozgrywkach 2021/22) został grającym trenerem Antalyasporu. Ten zespół prowadził w latach 2021-2023, a w ostatnich miesiącach pracował z Adamem Buksą. Na początku 2024 r. dołączył do Borussii w roli asystenta Edina Terzicia, którego niedawno zastąpił.

Hans-Joachim Watzke komentuje powrót Łukasza Piszczka do Borussii Dortmund

Watzke doskonale zna 39-latka, który w Borussii grał w latach 2010-2021 i w tym okresie sięgnął po dwa mistrzostwa Niemiec i trzy krajowe puchary, a także zagrał w finale Ligi Mistrzów. - Mam z nim tylko dobre wspomnienia - przyznał działacz. Choć nie pokusił się o wskazanie najlepszego meczu Piszczka w dortmundzkim klubie.

- Zagrał tyle fantastycznych spotkań dla naszego klubu, że ciężko byłoby mi wybrać tylko jedno. Na Łukasza zawsze można było liczyć. Dla mnie najlepsze w nim było to, że zawsze dawał z siebie maksimum. To zawsze było 100 procent - dodał.

Mając to na uwadze, Watzke uważa, że Borussia będzie miała wiele pociechy z powrotu Polaka. - To stuprocentowy profesjonalista. Jestem przekonany, że wykona dla Borussii świetną pracę. Mieliśmy świetne relacje przez te wszystkie lata, obaj sobie ufaliśmy. Bardzo się cieszę, że Łukasz do nas wraca - zakończył prezes klubu.