Hit nad hity. Shaq O'Neal chce wejść do klubu Polaka. "Zaraził się"

Shaquille O'Neal to absolutna legenda NBA, która doskonale radzi sobie po zakończeniu kariery. Ale wygląda na to, że nadal mu mało i według ustaleń "The Sun" planuje z przytupem wejść do świata piłki nożnej. Zamierza bowiem zostać udziałowcem klubu z Premier League, gdzie występuje zawodnik z Polski. - Mówił o zainwestowaniu poważnych pieniędzy - zdradził brytyjskiemu dziennikowi anonimowy informator.

