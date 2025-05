Górnik Zabrze od lat miał sporo problemów finansowych i problemów z osobami zarządzającymi klubem, co przekładało się też na wynik sportowy. Sporo pomogło sprowadzenie Lukasa Podolskiego, który mocno zaangażował się we wsparcie klubu - ściągał sponsorów, pomagał w transferach i kiedy było trzeba, nie gryzł się w język na temat sytuacji panującej w Zabrzu.

Lukas Podolski wszystko napisał. Tak skomentował sytuację Górnika Zabrze

Obecnie sytuacja wydaje się ustabilizowana, a tym pochwalił się zarząd klubu w rozmowie z portalem roosevelta81.pl. Klub otrzymał licencję na grę w ekstraklasie w sezonie 2025/26 i pierwszy raz od pięciu lat nie został objęty nadzorem finansowym.

- Oczywiście, to nie oznacza, że nagle rozwiązane zostały wszystkie problemy, że zniknęło zadłużenie klubu i jesteśmy już finansową potęgą. Jest to forma potwierdzenia, że planowanie rozwoju i działalności klubu oparte jest na realnych podstawach. Zewnętrzny podmiot, jakim jest Komisja Licencyjna, swoją decyzją wskazuje, że poczyniliśmy krok do przodu - przyznał Bartłomiej Gabryś, członek zarządu Górnika Zabrze.

Niewiele brakowało też, by klub zakończył 2024 rok z dodatnim wynikiem finansowym, ale podczas sporządzania sprawozdania wyszedł "trup w szafie", którego zostawił poprzedni zarząd. - Rok temu klub spóźnił się dwa tygodnie z publikacją sprawozdania. Ostatecznie zostało ono opublikowane ze stratą rzędu 7,5 mln złotych. Dziś – po powtórnej weryfikacji przez biegłego rewidenta – ta strata za rok 2023 wynosi już nie 7,5 mln, a 8,2 mln złotych - dodał Gabryś.

Obecnemu zarządowi klubu udało się także odwołać wypłacenie odpraw dla poprzedników - Tomasza Masonia i Małgorzaty Gogolińskiej-Miller poprzez pozew sądowy. Górnik wreszcie wychodzi na finansową prostą, a Lukas Podolski nie gryzie się w język ws. poprzednich władz.

"Właśnie tak wyglądało 'rządzenie' tym klubem w ostatnich latach. Trudno mi jest nie przeklinać, jak pomyślę, ile Górnik stracił przez ludzi, którzy byli w klubie i obok klubu i którzy nadal nazywają się jego kibicami i żyją w przekonaniu, że wszystko robili dobrze" - napisał mistrz świata z 2014 roku i okrasił wszystko emotikoną klauna.