Legenda alarmuje Barcelonę. Chodzi o Lewandowskiego

Robert Lewandowski będzie miał słodko-gorzkie wspomnienia z Euro 2024, w którym reprezentacja Polski odpadła z rywalizacji już po fazie grupowej. Co prawda kapitan biało-czerwonych strzelił gola w meczu z Francją z rzutu karnego (1:1), ale ze względu na naderwany mięsień dwugłowy uda nie mógł wystąpić w spotkaniu z Holandią (1:2) i pojawił się z ławki rezerwowych w 60. minucie rywalizacji przeciwko Austrii (1:3).

- Nam mecz z Francją to pokazuje, że z takimi przeciwnikami potrafimy grać. Wiadomo, że czasami ten ciężar moglibyśmy do przodu szybciej przenieść. Gdzieś tam przerzucić z jednej strony na drugą i tam poszukać sytuacji. Na pewno ten punkt cieszy. Teraz można sobie to analizować. Każdy z nas będzie mądry po tym, jak już wszystko się wydarzyło. Chcieliśmy dać dzisiaj kibicom radość i podziękować za wsparcie nie tylko dziś, ale przez całe mistrzostwa - tłumaczył Lewandowski tuż po meczu Polaków w Dortmundzie.

Nie zanosi się na to, by Lewandowski zakończył karierę reprezentacyjną po Euro 2024, choć pojawia się sporo komentarzy, choćby ze strony kibiców, że Robert mógłby już nie grać w narodowych barwach. - Jak słyszę głosy o wypychaniu Lewandowskiego z reprezentacji, uważam to za tanie. To próba postawienia kontrowersyjnej albo kompletnie nieprzemyślanej tezy. Będziemy strasznie tęsknić po Lewandowskim. Wypychanie Lewandowskiego z reprezentacji to kiepski żart. To jest facet, który strzeli jeszcze mnóstwo goli w kadrze i będziemy za nim bardzo tęsknić - mówił Piotr Żelazny w programie Sport.pl LIVE.

Po powrocie z wakacji Lewandowski będzie przygotowywał się do nowego sezonu w barwach Barcelony. Szerzej o Polaku wypowiedział się legendarny Rivaldo, który rozmawiał z katalońskim dziennikiem "Sport". - Barcelona musi zacząć myśleć o następcy Lewandowskiego. W takiej drużynie muszą grać najlepsi na świecie. A to oznacza również obserwowanie najlepszych graczy na rynku na wszystkich pozycjach. Robert to piłkarz klasy światowej, ale wiemy, że czasami wiek i kontuzje zbierają swoje żniwo - powiedział.

Rivaldo jednak zaznacza, że Lewandowski nadal jest świetnym napastnikiem. - Mam nadzieję, że Robert teraz odpocznie, wyzdrowieje i będzie w najlepszej formie, gdy wróci na przygotowania do nowego sezonu w barwach Barcelony. Wciąż może mieć dobre sezony. Pamiętajmy, że został swego czasu uznany za najlepszego piłkarza na świecie i ma za sobą piękną piłkarską historię. Po prostu mam tylko nadzieję, że wiek nie odciśnie na nim swojego piętna - dodał Brazylijczyk, który grał dla Barcelony w latach 1997-2002.

Lewandowski zakończył poprzedni sezon w barwach Barcelony z 26 golami i 9 asystami w 49 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Jego kontrakt z Barceloną jest ważny do czerwca 2026 r., ale jest w nim opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon.

Przez dwa poprzednie sezony Lewandowskiego w Barcelonie prowadził Xavi Hernandez, natomiast od 1 lipca br. za drużynę odpowiada Hansi Flick, z którym Robert współpracował już w Bayernie Monachium.